Vali Dağlı'dan Barış Pınarı Harekatı gazisine ziyaret

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askeri evinde ziyaret etti.

Vali Dağlı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Hayati Hamzaoğlu'u Kaynaşlı ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Hamzaoğlu'na geçmiş olsun dileklerinde bulunan Dağlı, gazinin ailesi ile de bir süre sohbet etti.