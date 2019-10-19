Son Dakika Haberleri: Vali Dağlı'dan Barış Pınarı Harekatı gazisine ziyaret
Son Dakika Güncel Vali Dağlı'dan Barış Pınarı Harekatı gazisine ziyaret

Vali Dağlı'dan Barış Pınarı Harekatı gazisine ziyaret

11 dakika önce

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askeri evinde ziyaret etti.

Vali Dağlı'dan Barış Pınarı Harekatı gazisine ziyaret, System.String[]

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askeri evinde ziyaret etti.

Vali Dağlı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Hayati Hamzaoğlu'u Kaynaşlı ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Hamzaoğlu'na geçmiş olsun dileklerinde bulunan Dağlı, gazinin ailesi ile de bir süre sohbet etti.

Barış Pınarı Harekatı, Hayati Hamzaoğlu, Zülkif Dağlı, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:36 Kaynak: AA
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