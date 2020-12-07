Vali Dağlı'dan korona virüs açıklaması - Son Dakika

Vali Dağlı'dan korona virüs açıklaması

07.12.2020 16:42

- Vali Dağlı'dan korona virüs açıklaması "Samsun'da oksijen ve gerekli cihazların takviyelerini yaptık" "Önümüzdeki 4 - 5 günden itibaren ilimizin daha normal ve kabul edilebilir seviyeye gelmesi için uğraşıyoruz" Korona virüs vakalarının yüzde 100 oranında artış gösterdiği Samsun'da ek yatak...

- Vali Dağlı'dan korona virüs açıklaması

"Samsun'da oksijen ve gerekli cihazların takviyelerini yaptık"

"Önümüzdeki 4 - 5 günden itibaren ilimizin daha normal ve kabul edilebilir seviyeye gelmesi için uğraşıyoruz"

SAMSUN - Korona virüs vakalarının yüzde 100 oranında artış gösterdiği Samsun'da ek yatak ve gerekli cihazların takviyeleri yaptıklarını ifade eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Oksijen ve gerekli cihazların takviyelerini yaptık. Önümüzdeki 4-5 günden itibaren ilimizin daha normal ve kabul edilebilir seviyeye gelmesi için uğraşıyoruz" dedi.

Yoğun bakım doluluk oranın ve vaka artışının yüksek olduğu Samsun ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Zülkif Dağlı, Samsun'daki durumu normalleştirmek üzere çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Pandemi ile ilgili artık elindeki tüm imkanları kullanmak suretiyle durumu normalleştirmek için uğraştıklarını belirten Vali Dağlı, "Samsun'daki durumu normalleştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm kurumlarımızla birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Bir toplantı yaptık. Pandemi ile ilgili son yapılacaklarla ilgili. Artık bunun yarını yok. Elimizdeki son imkan neyse biz bunu yapmak durumundayız. B planı, C planı değil yapılması gereken neyse bunu yapmak durumundayız. İlçe kaymakamlarımızın tamamıyla 'zoom' üzerinden bir toplantı gerçekleştirdik. Kaymakamlarımızı talimatlandırdık. Samsun olarak topyekün bir çalışma ile bunu çözmek durumundayız. Herkes kurallara uyacak. Kalabalık ortamlar oluşturmamalıyız. Evlerde çok fazla birikmelere mahal vermeyeceğiz. Pazar yerlerine dikkat edeceğiz. İnşallah önümüzdeki 4 - 5 günden itibaren ilimizde seviyenin daha normal ve kabul edilebilir seviyeye gelmesi için uğraşıyoruz. Samsunlu vatandaşların desteklerini özellikle bekliyorum. Kurallara uyulmazsa daha afaki durumlarla karşılaşmak istemiyoruz. Hastanelerimizde doktorlarımızın nasıl uğraştığını görüyorsunuz. Hatta az da olsa can kayıplarımızda oldu. Bu manada dikkat etmek durumundayız. Ek yatakların ilavelerini yaptık. Oksijen ve gerekli cihazların takviyelerini yaptık. Daha fazla arttıramayız, artarsa sıkıntıya girebileceğimizi ifade etmek istiyorum. Şu an için tolere edilebilir durumdayız. Kabul edilebilir durumdayız" diye konuştu.

Vaka artışında sosyal ortamların çok fazla olmasının etkili olduğunu söyleyen Dağlı, "Özellikle pazar yerleri, ailelerin bir araya gelmelerine bağlıyoruz. Bulaşları görüyorsunuz. Başka illerde bir kişinin 130 kişiye bulaştırdığını geçen gün okuduk. Samsun'da hareketliliğin fazla olması, Orta Karadeniz'de en büyük, en hareketli geçiş noktasında olan bir ilimiz olması, bunun çok fazla önemli olduğunu düşünüyorum "şeklinde konuştu.

Vali Dağlı'dan korona virüs açıklaması
Vali Dağlı'dan korona virüs açıklaması
Vali Dağlı'dan korona virüs açıklaması
Vali Dağlı'dan korona virüs açıklaması

Zülkif Dağlı, Koronavirüs, Samsun, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Vali Dağlı'dan korona virüs açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İrem Sak'ın sevgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Yana yakıla 3 gündür aradığı oğlunun cansız bedenini inşaatta buldu Koronavirüs vakalarının arttığı Rize'deki hastanelerde artık sadece randevulu hastalara bakılacak Son Dakika! Lokantalar hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 24.00 arası paket servis yapabilecek Terör örgütünün planını Batman polisi bozdu! Halkı galeyana getirmek istediler Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde su fiyatlarına yüzde 50 indirim geldi
Gelecek Partisi'nden asgari ücret önerisi: Net 3 bin 300 TL olmalı Gelecek Partisi'nden asgari ücret önerisi: Net 3 bin 300 TL olmalı         
16:05
Abdullah Kiğılı, Dinamo Bükreş'i satın almak için görüşmeler yapıyor Abdullah Kiğılı, Dinamo Bükreş'i satın almak için görüşmeler yapıyor         
15:43
Son Dakika! Askerlik görevi için 22-24 Aralık'taki sevk işlemleri 26-28 Ocak'a ertelendi Son Dakika! Askerlik görevi için 22-24 Aralık'taki sevk işlemleri 26-28 Ocak'a ertelendi         
15:39
Kocası tarafından dövüldüğü iddiasıyla gündeme gelen Rus kadın, evinde ölü bulundu Kocası tarafından dövüldüğü iddiasıyla gündeme gelen Rus kadın, evinde ölü bulundu         
14:40
Bariyerleri parçalayan otomobil 2 kadına çarptı: 1'i ölü, 1'i ağır yaralı Bariyerleri parçalayan otomobil 2 kadına çarptı: 1'i ölü, 1'i ağır yaralı         
14:31
Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü         
14:26
Üniversite öğrencisi arkadaşlarına Üniversite öğrencisi arkadaşlarına "Köpeğim size emanet" mesajı attıktan sonra intihar etti         
14:23
Yavaş'tan protestoda bulunan AK Parti grubuna tepki: Masaya çık tepin istersen Yavaş'tan protestoda bulunan AK Parti grubuna tepki: Masaya çık tepin istersen         
14:06
Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi         
13:39
40 tane hap içerek canına kıyan yaşlı kadının, akciğer kanseri olduğu ortaya çıktı 40 tane hap içerek canına kıyan yaşlı kadının, akciğer kanseri olduğu ortaya çıktı         
13:36
Bitkisel hayata girdiği söylenen müzisyen Engin Nurşani'nin eşi, iddialara yanıt verdi Bitkisel hayata girdiği söylenen müzisyen Engin Nurşani'nin eşi, iddialara yanıt verdi         
13:28
Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan         
13:28
Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı         
12:10
Afyon'un 200 nüfuslu köyünden 5 ayda 1 milyon dolarlık kamış ihracatı yapılıyor Afyon'un 200 nüfuslu köyünden 5 ayda 1 milyon dolarlık kamış ihracatı yapılıyor         
11:40
Kayıp 3 kız çocuğu, 12 erkeğin uyuşturucu partisi yaptığı evde bulundu Kayıp 3 kız çocuğu, 12 erkeğin uyuşturucu partisi yaptığı evde bulundu         
11:09
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 16:52:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Dağlı'dan korona virüs açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei