Vali Dağlı'dan Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ailelerine ziyaret - Son Dakika

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve hayatını kaybeden sağlık personeli Rıfat Ataseven ve Osman Tiryaki'nin ailelerini ziyaret etti.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ambulans şoförü Rıfat Ataseven ve sağlık personeli Osman Tiryaki'nin ailelerine bayram ziyaretinde bulunan Dağlı, Samsun'da salgında 12 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirtti.

"Bizler de sağlık çalışanlarımızın ailelerine Ramazan Bayramı nedeniyle ziyarette bulunarak yarasını biraz olsun sarmak istiyoruz." diyen Dağlı, şunları dile getirdi:

"Koronavirüs pandemisinde 3-4 hafta, haftalık vakalarda Türkiye'de birinciydik ve şu anda 40. sıraya kadar geriledik. Pandemiye karşı çalışmalarımızı kaymakamlıklarımızla, belediyelerimizle, kolluk kuvvetlerimizle sürdürüyoruz. Önümüzde Ramazan Bayramı var ve geçen sene olduğu gibi bu bayramı da eskisi gibi yaşayamayacağız. Benim vatandaşlarımızdan isteğim bayramda akraba, eş, dost ziyaretinde bulunmasınlar. Geçtiğimiz günlerde Salıpazarı, Ayvacık gibi ilçelerimizde ziyaretlerden dolayı virüs bulaşlarının yaşandığını gördük ve vaka sayısını düşürmeye başladığımız bu günlerde tekrar eskiye dönmek istemiyoruz. Ülke olarak 4 kez pik gördük ve artık bunların tekrar yaşanmasını istemiyoruz."

Vali Dağlı'ya ziyaretlerinde, Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Kemal Çelik, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şevki Gülay ve Çarşamba TSO Başkanı Ahmet Yılmaz eşlik etti.