Vali Dağlı'dan Samsunlulara teşekkür

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlara teşekkür ederek, boş sokak ve caddelerin fotoğrafını paylaştı.

Türkiye'de en çok vaka artışının yaşandığı illerden biri olan Samsun'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte kalabalık cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın da uyarılarda bulunda Samsun'da vatandaşlar yasağa uyarak, kısıtlama olan saatleri evlerinde geçirdiler. Vali Dağlı, kendisine ait sosyal medya hesabından Samsun'un fotoğraflarını paylaşarak, vatandaşlara teşekkür etti.

Samsunlulara teşekkür ederek, boş cadde ve sokakların fotoğrafını paylaşan Dağlı, şu ifadeleri kullandı:

"Korona virüsü ile mücadelede Samsun olarak bir fedakarlık sınavındayız. Unutmayın, korona virüsü alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak mücadelemize ortak olan tüm Samsunlu hemşehrilerime teşekkür ederim. Hep birlikte başaracağız."

Vali Dağlı'nın paylaşımı kısa sürede birçok etkileşim aldı. - SAMSUN