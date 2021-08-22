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Vali Dağlı'dan selzedelere moral - Son Dakika

Vali Dağlı'dan selzedelere moral

22.08.2021 21:55
Vali Dağlı'dan selzedelere moral, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesindeki çalışmaları koordine etmek için geçici olarak görevlendirilen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, afetzedelerle bire bir görüşüp bahçelerine konuk olarak moral verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesindeki çalışmaları koordine etmek için geçici olarak görevlendirilen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, afetzedelerle bire bir görüşüp bahçelerine konuk olarak moral verdi.

Selin izlerini silmek ve yaraları sarmak için çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdürüldüğü Ayancık'ta geçici görevli olarak bulunan Dikmen Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir'den bilgi alan Doç. Dr. Zülkif Dağlı, afetzede vatandaşlarla sohbet ederek bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti ve taleplerini dinledi.

Devletin tüm kurumlarıyla afetzede vatandaşların hayatlarını normale döndürmek ve bu zor günleri geride bırakmalarını sağlayarak yüzlerini yeniden güldürmek için yoğun bir gayret gösterdiğini ve tüm imkanları seferber ettiğini dile getiren Vali Dağlı, bu süreçte milletin de bir kez daha çok güzel bir dayanışma ruhu ortaya koyarak afetzede vatandaşlara yalnız olmadıklarını hissettirdiğini ve moral verdiğini belirterek, bu birlik ve beraberlik sayesinde yaraların hızla sarılacağını ifade etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin mahalle ve sokaklar ile ev ve iş yerlerinde sürdürdüğü temizlik çalışmalarını da yerinde inceleyen Zülkif Dağlı, sel bölgesinde yaraları sarmak ve hayatı normale döndürmek için tüm kurumların ve halkla birlikte var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Ayancık'ta selden etkilenen okulların 6 Eylül'de başlayacak olan 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı'na yetiştirilmesi için Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların yürüttüğü çalışmaları da gören Dağlı, geleceğimizin teminatı yavruların herhangi bir gecikme olmaksızın çok özledikleri sınıflarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmaları için yoğun bir gayret gösterildiğini belirtti. - SİNOP

Vali Dağlı'dan selzedelere moral
Vali Dağlı'dan selzedelere moral
Vali Dağlı'dan selzedelere moral
Vali Dağlı'dan selzedelere moral
Vali Dağlı'dan selzedelere moral
Vali Dağlı'dan selzedelere moral

Zülkif Dağlı, Ayancık, Samsun, Sinop, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Dağlı'dan selzedelere moral - Son Dakika


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