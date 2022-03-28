Son dakika 3. sayfa: Vali Dağlı'dan servis kazası açıklaması - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Vali Dağlı'dan servis kazası açıklaması

28.03.2022 11:07

Son dakika 3. sayfa haberi... Vali Dağlı'dan servis kazası açıklamasıSAMSUN – Servis kazasında yaralanan öğrencilerin durumlarının iyi olduğunu belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, servislere yönelik denetimlerin artacağının sinyalini verdi.

Vali Dağlı'dan servis kazası açıklaması

SAMSUN – Servis kazasında yaralanan öğrencilerin durumlarının iyi olduğunu belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, servislere yönelik denetimlerin artacağının sinyalini verdi.

Öğrenci servisi ile cipin çarpışması ile 9'u öğrenci 14 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin konuşan Vali Dağlı, "Özel bir lisemize ait öğrenci servisi kaza geçirdi. Allah'a şükür çocuklarımızda bir sıkıntı yok. Hepsinin durumları gayet iyidir. Bu manada takibini yapıyoruz. Tabii, bunların biraz daha takibinin yapılması gerektiğini anlıyoruz. Hem özel okullarımızın kendilerinin kiraladığı hem okul aile birliklerimizin kiraladığı hem de milli eğitimin kiraladığı taşımalı eğitimdeki bunların hepsinin denetiminin hem kendi bünyelerinde hem de kurumlar vasıtasıyla yapılması gerektiğini anlıyoruz" dedi.

Son dakika 3. sayfa: Vali Dağlı'dan servis kazası açıklaması
Son dakika 3. sayfa: Vali Dağlı'dan servis kazası açıklaması
Son dakika 3. sayfa: Vali Dağlı'dan servis kazası açıklaması

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Vali Dağlı'dan servis kazası açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Vali Dağlı'dan servis kazası açıklaması - Son Dakika
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