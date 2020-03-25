Vali Dağlı'dan sokakta gezenlere çağrı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – ? Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından sokakta gezenlere çağrı niteliğinde bir paylaşım yaptı. Vali paylaşımında, "Sokakta işi olmadığı halde keyfe keder gezenler, lütfen dışarı çıkmayın" dedi.



Korona virüs nedeni ile bir çok konuda tedbirler alınmaya devam edilirken, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı sosyal medya hesabından sokakta gezenlere çağrı yaptı. İşi olmadığı halde keyfe keder sokakta gezen vatandaşların sokağa çıkmamasını istediği paylaşımında: "Dışarıda işi olmadığı halde keyfe keder gezenler! Canı sıkılıp kendini dışarı atanlar… Lütfen yapmayın.! Dışarıda gezdiğiniz sürece, süreci uzatıyorsunuz, kapalı olan işletmelerin açılacağı günü öteliyorsunuz, işinden olan kişilerin işe başlamalarını engelliyorsunuz, evdeki çoluğunuzu çocuğunu, temas kurduğunuz arkadaşlarınızı riske atıyorsunuz. İşi olmadığı halde dışarıda gezenler! Biraz sorumlu davranarak sürecin bitmesine katkı sağlayın. Sizler bizim için değerlisiniz. Her birimizin canı birbirinin emaneti canlarımız yanmasın. Lütfen dışarı çıkmayın" dedi.



Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın bu paylaşımının ardından sosyal medyada bir çok kişi tarafından paylaşıldı. - DÜZCE