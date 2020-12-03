Vali Dağlı'dan STK'lara "Engelliler Günü" telefonu - Son Dakika

Vali Dağlı'dan STK'lara "Engelliler Günü" telefonu

03.12.2020 18:55
Vali Dağlı'dan STK'lara

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ildeki engellilere yönelik faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile telefonda görüştü.

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ildeki engellilere yönelik faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile telefonda görüştü.

Görüşmelerin ardından bir açıklama yapan Samsun Valisi Dağlı, "Korona virüsü pandemisi nedeniyle bu anlamlı günde engelli kardeşlerimizle yüz yüze etkinlikler gerçekleştiremedik ve bir araya gelemedik. Bu yüzden biz de kendilerini telefonla arayarak hal hatırlarını sorduk, ihtiyaç ve taleplerini aldık. Engelli kardeşlerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesi, engellilik konusunda farkındalığın artırılması ve toplumsal bilincin oluşturulması konusunda istişarelerde bulunduk" dedi.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket eden devletin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her zaman tüm vatandaşlarının yanında olacağını belirten Vali Dr. Zülkif Dağlı, "Engelli vatandaşlarımızı hayatın her alanında desteklemek, hizmet sunum mekanizmalarının uygun hale getirilmesiyle ihtiyaçlarının çözümünü etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek, sosyal hayata katılımlarında onlara destek olmak ve hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir. Bugünkü yaptığımız telefon görüşmelerimizde engelli kardeşlerimizle ülkemizde ve ilimizde yaşanan korona virüsü artışı ile ilgili de konuştuk. Kendilerinin Samsunlu hemşerilerimize bir mesajı var: 'Lütfen alınan tedbir ve kurallara harfiyen uyalım, Samsunumuzu ve ülkemizi bu durumdan biran evvel kurtaralım ve eski günlerimize dönelim' Ben de Samsunlu kardeşlerimizden engelli vatandaşlarımızın bu mesajına kulak vermesini, vatandaşlarımızın dost ve akrabalarını bu dönemde ziyaret etmeden bizim de şimdi yaptığımız gibi telefonla hal hatırlarını sormalarını istirham istiyorum. İnşallah eski günlerimize en kısa sürede geri döneceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Vali Dağlı'dan STK'lara Engelliler Günü telefonu
Vali Dağlı'dan STK'lara Engelliler Günü telefonu

Sivil Toplum Kuruluşları, Zülkif Dağlı, Engelli, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Dağlı'dan STK'lara 'Engelliler Günü' telefonu - Son Dakika


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