Samsun Valisi Dağlı, sokağa çıkma kısıtlaması ile salgının seyrinin değişeceği uyarısında bulundu - Son Dakika

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının vaka ve vefat sayılarını azaltacağına inandığını belirtti.

Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu akşam üçüncü kez hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını hatırlatarak, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vaka ve vefat sayılarında yaşanan artışın önüne geçmek için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının salgının kontrol altına alınabilmesinde önemli yeri bulunduğunu aktardı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının hem vaka hem de vefat sayılarında belirgin azalma getireceğine yürekten inandığını vurgulayan Dağlı, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Hassasiyetiniz ve sabrınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanların, muafiyet sebebinin zaman ve güzergah açısından uyumluluk gösterip göstermediği kontrol noktalarımızda titizlikle denetlenecektir. Herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmamanız için bu hususa dikkat etmenizi istirham ediyorum."