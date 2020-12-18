Samsun Valisi Dağlı, sokağa çıkma kısıtlaması ile salgının seyrinin değişeceği uyarısında bulundu - Son Dakika

Samsun Valisi Dağlı, sokağa çıkma kısıtlaması ile salgının seyrinin değişeceği uyarısında bulundu

18.12.2020 18:01
Samsun Valisi Dağlı, sokağa çıkma kısıtlaması ile salgının seyrinin değişeceği uyarısında bulundu, System.String[]

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının vaka ve vefat sayılarını azaltacağına inandığını belirtti.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının vaka ve vefat sayılarını azaltacağına inandığını belirtti.

Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu akşam üçüncü kez hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını hatırlatarak, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vaka ve vefat sayılarında yaşanan artışın önüne geçmek için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının salgının kontrol altına alınabilmesinde önemli yeri bulunduğunu aktardı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının hem vaka hem de vefat sayılarında belirgin azalma getireceğine yürekten inandığını vurgulayan Dağlı, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Hassasiyetiniz ve sabrınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanların, muafiyet sebebinin zaman ve güzergah açısından uyumluluk gösterip göstermediği kontrol noktalarımızda titizlikle denetlenecektir. Herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmamanız için bu hususa dikkat etmenizi istirham ediyorum."

Samsun Valisi Dağlı, sokağa çıkma kısıtlaması ile salgının seyrinin değişeceği uyarısında bulundu

Zülkif Dağlı, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun Valisi Dağlı, sokağa çıkma kısıtlaması ile salgının seyrinin değişeceği uyarısında bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de koronavirüs aşısı olan hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı Son Dakika: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun "İttifaktan ayrılmak istiyor" sözlerine yanıt: Cumhur İttifakı sürecek Eşini öldüresiye döven caniyle ilgili yeni detayları komşuları anlattı: Cam parçaları ve demir çubukla kadına saldırdı Antalya'da iğrenç olay! 18 yaşındaki genç kız, sınıf öğretmeninin tacizine uğradı Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü Alkollü araç kullanıp bir kişiyi yaralayan Ahmet Kural'a 12 bin lira adli para cezası Oyuncu Sinem Ünsal'ın 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi de oyuncu çıktı Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu
Erikli Su firmasının kurucusu Nuri Nihat Aslanoba hayatını kaybetti Erikli Su firmasının kurucusu Nuri Nihat Aslanoba hayatını kaybetti         
18:11
Juan Pablo Pino Real Cartagena'ya transfer oldu Juan Pablo Pino Real Cartagena'ya transfer oldu         
17:58
Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor! Sarı kırmızılıların ilk 11'i belli oldu Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor! Sarı kırmızılıların ilk 11'i belli oldu         
17:47
Manchester United, Manchester City'de oynayan Wayne Rooney'nin oğlunu altyapısına kattı Manchester United, Manchester City'de oynayan Wayne Rooney'nin oğlunu altyapısına kattı         
17:17
Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi         
17:05
Rusya'da termometreler -48 dereceyi gördü Rusya'da termometreler -48 dereceyi gördü         
16:49
MHP'nin esnafa dağıttığı Bereket Duası ve 50 kuruş tartışma yarattı! CHP'li isim: Bu resmen hakarettir MHP'nin esnafa dağıttığı Bereket Duası ve 50 kuruş tartışma yarattı! CHP'li isim: Bu resmen hakarettir         
16:22
TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin "Hay maşallah" sözü, Bakan Selçuk'u sinirlendirdi         
15:47
DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu         
15:22
17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti         
14:36
Kayıp Gülsüm ninenin cinayet davasında, yasak aşk itirafı: Bunu ailede herkes biliyordu Kayıp Gülsüm ninenin cinayet davasında, yasak aşk itirafı: Bunu ailede herkes biliyordu         
14:16
İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor! Görüntüleri ortaya çıktı İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor! Görüntüleri ortaya çıktı         
14:07
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar         
13:33
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 18:30:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun Valisi Dağlı, sokağa çıkma kısıtlaması ile salgının seyrinin değişeceği uyarısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei