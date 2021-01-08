Vali Dağlı'dan yaralılara geçmiş olsun - Son Dakika

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Atakum ilçesinde servis kazasında yaralanan belediye temizlik işçilerine 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.
Atakum Belediyesi personel servisinin kaza yapması sonucu yaralanan işçileri tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, kazazedelerin sağlık durumları hakkında doktorlarından bilgi alarak, 'acil şifalar' diledi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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