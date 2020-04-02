Vali Dağlı denetimleri yerinde inceledi - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı beraberindeki heyet ile birlikte Düzce'de 8 ayrı noktada sürdürülen yol denetleme çalışmalarını yerinde inceledi. Denetimde ise sosyol mesafe korundu.



Korona Virüs tedbirleri kapsamında Düzce'ye girişlerde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince 8 ayrı noktada il giriş çıkışlar kontrol ediliyor. Yapılan kontrollerde ile giren vatandaşların ateşleri ölçülüyor. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya ile birlikte 8 ayrı noktada sürdürülen denetimleri yerinde inceledi. Seyahat eden vatandaşlara mecbur kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmaması konusunda da uyarılarda bulunan Vali Dağlı, denetimde bulunan görevlilere de çalışmalarında başarılar diledi. - DÜZCE