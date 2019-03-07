Son Dakika Haberleri: Vali Dağlı, Dünya Kadınlar Gününü Kutladı

Vali Dağlı, Dünya Kadınlar Gününü Kutladı

42 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Vali Zülkif Dağlı, 8 Mart dünya kadınlar günü nedeniyle yayınladığı mesajında "Kadınlarımız, geleceğimizin inşasında günümüzde de önemli rol oynamayı sürdürüyorlar" dedi.

Vali Dağlı, Dünya Kadınlar Gününü Kutladı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Vali Zülkif Dağlı, 8 Mart dünya kadınlar günü nedeniyle yayınladığı mesajında "Kadınlarımız, geleceğimizin inşasında günümüzde de önemli rol oynamayı sürdürüyorlar" dedi.

Vali Zülkif Dağlı 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Vali Dağlı mesajında "Aileden başlayarak hayatımızın her yerinde ve her anında, sevgileri, emekleri ve fedakarlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Kurduğumuz devletlerin harcını yoğuran, Kurtuluş Savaşı'nın görünmez kahramanları olan, Cumhuriyet döneminde ülkemizin kat ettiği mesafede çok önemli katkıları bulunan, istiklalimize ve istikbalimize yönelik tehditlere karşı en ön saflarda mücadele eden kadınlarımız, geleceğimizin inşasında günümüzde de önemli rol oynamayı sürdürüyorlar. Günümüzün yükselen ve gelişen Türkiye'sinde kadınlara verilen değer ve önem arttıkça, ülkemizin büyüme ve gelişme ivmesi daha da hızlanmış, hızlanmaya da devam edecektir. Kadınıyla- erkeğiyle omuz omuza verip gelişen dünyada Düzce ili olarak yerimizi almak için gelişimin, değişimin, yeni yapılanmanın farkında olmalı, pozitif gücümüzü harekete geçirerek ve her türlü uyumsuzlukla mücadele ederek hak ettiğimiz yerlere mutlaka geleceğiz. Bu duygularla, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren; sevginin, şefkatin ve özverinin timsali olan kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyor" ifadelerinde bulurdu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:32 Kaynak: İHA

Düzce, 8 Mart, Zülkif Dağlı, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlar Günü Mesajı: Hiçbir Zaman Vazgeçmeyeceğiz Brexit İçin Son 22 Gün

Binali Yıldırım'dan İstanbul Trafiğini Rahatlatacak Tünel Projesi Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu Arasında Şiddet Davası Nisan Ayına Ertelendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:14:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Dağlı, Dünya Kadınlar Gününü Kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]