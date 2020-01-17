Vali Dağlı Düzce birincisini ödüllendirdi - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı "Kooperatifçilik" konulu resim yarışmasında Düzce il birincisi olan İsmet Paşa Ortaokulu öğrencisi Eslem Danış'ı ödüllendirdi.



Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen "Kooperatifçilik" konulu resim yarışmasında Düzce il birincisi olan İsmet Paşa Ortaokulu öğrencisi Eslem Danış oldu. Vali Zülkif Dağlı, il birincisini Eslem Danış'ı makamında kabul etti. Başarılarının devamını dileyen Vali Dağlı öğrenciye resim seti hediye etti. - DÜZCE