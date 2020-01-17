Vali Dağlı Düzce birincisini ödüllendirdi - Son Dakika

Vali Dağlı Düzce birincisini ödüllendirdi
7 saat önce
DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı "Kooperatifçilik" konulu resim yarışmasında Düzce il birincisi olan İsmet Paşa Ortaokulu öğrencisi Eslem Danış'ı ödüllendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:37 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı "Kooperatifçilik" konulu resim yarışmasında Düzce il birincisi olan İsmet Paşa Ortaokulu öğrencisi Eslem Danış'ı ödüllendirdi.
Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen "Kooperatifçilik" konulu resim yarışmasında Düzce il birincisi olan İsmet Paşa Ortaokulu öğrencisi Eslem Danış oldu. Vali Zülkif Dağlı, il birincisini Eslem Danış'ı makamında kabul etti. Başarılarının devamını dileyen Vali Dağlı öğrenciye resim seti hediye etti. - DÜZCE
Son Dakika Milletvekillerine casus filmlerini aratmayan ajanda! Çakmakla ve mikrodalga fırında ısıtıldığında yazılar siliniyor Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski korgeneral Metin İyidil'in beraat kararının bozulması için temyiz başvurusu yaptı Son dakika: Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu Ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin katil zanlısı komşusu çıktı!