Vali Dağlı: "Enstitü, Türk el sanatlarında öncü kurum" - Son Dakika

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret ederek, eğitim ve üretim çalışmaları ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve Enstitü Müdürü Fatma Arslan'dan bilgi aldı.

Vali Dağlı ziyarette "Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, ilimizde eğitim-öğretimin yanı sıra kültürel değerlerimizden kaybolmaya yüz tutmuş Türk el sanatlarını koruyan ve aslına sadık kalınarak gelecek kuşaklara aktarılmasına öncülük eden bir kurumdur. Enstitü, el emeği ile üretilen nadide ürünleri yurt içi ve yurt dışında sergileyerek Samsunumuzun tanıtımında da büyük rol oynamaktadır" dedi.

Vali ayrıca eğitim ve üretim çalışmalarında emeği geçenleri tebrik ederek işlerinde kolaylıklar diledi.

Uluslararası Öğrenciler Mahalli Heyeti Toplantısı

Uluslararası Öğrenciler Mahalli Heyeti Toplantısı, Vali Dağlı'nın başkanlığında, ilgili kurum ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi'yle yükseköğretimde önemli bir potansiyele sahip olan ilimizin, uluslararası öğrenci sayısı bakımından da Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Vali Dağlı, üniversitelerin akademik başarıları ve şehrin güzelliğinin uluslararası öğrencilerin Samsun'a tercih etmesinde önemli bir etken olduğunu belirterek, Türkiye'nin birer gönüllü elçisi olarak yetişecek ve geriye döndüklerinde Türkiye ile kendi ülkeleri arasında dostluk köprüleri kuracak olan uluslararası öğrencilerin sayılarını daha da artırarak hem Samsun'u hem de Türkiye'yi bu konuda marka haline getirmek için çalışmalar yürüteceklerini kaydetti. - SAMSUN