Samsun Valisi Dağlı'dan Kovid-19 uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Samsun Valisi Dağlı'dan Kovid-19 uyarısı Açıklaması

08.12.2020 14:59
Samsun Valisi Dağlı'dan Kovid-19 uyarısı Açıklaması, System.String[]

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentte son zamanlarda artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin, "Salgına karşı hareketliliği ve hastalığın yayılımını azaltmak amacıyla alınan kısıtlama kararlarına uymak yasal bir zorunluluk olduğu gibi kısıtlamaların olmadığı gün ve saatlerde...

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentte son zamanlarda artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin, "Salgına karşı hareketliliği ve hastalığın yayılımını azaltmak amacıyla alınan kısıtlama kararlarına uymak yasal bir zorunluluk olduğu gibi kısıtlamaların olmadığı gün ve saatlerde gönüllü olarak toplumsal hareketliliğin azaltılmasına katkı vermenin sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani bir sorumluluk olduğunu unutmayalım." ifadesini kullandı.

Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son zamanlarda vatandaşların rehavete kapılmasıyla kentte vaka sayılarının hızla arttığına işaret etti.

Vatandaşların kurallara daha fazla dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Dağlı, şöyle devam etti:

"Uzunca bir süre sizlerin desteğiyle başarıyla yürüttüğümüz koronavirüs ile mücadelede yaşanan ufak bir rehavet, ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de maalesef hiç de görmek istemediğimiz bir tabloyu ortaya çıkardı. Gelinen süreç, bu mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için her zamankine oranla çok daha fazla dikkat etmemiz gerektiğini göstermektedir. Salgınla mücadelede olmazsa olmazımız maske, mesafe ve temizlik kurallarını asla ihmal etmemekle birlikte eş, dost ve akrabalara ev ziyaretlerini de bir süreliğine tamamen erteleyelim. Salgına karşı hareketliliği ve hastalığın yayılımını azaltmak amacıyla alınan kısıtlama kararlarına uymak yasal bir zorunluluk olduğu gibi kısıtlamaların olmadığı gün ve saatlerde gönüllü olarak toplumsal hareketliliğin azaltılmasına katkı vermenin sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani bir sorumluluk olduğunu unutmayalım."

Evde kalınan süre artıkça salgının da azalacağının altını çizen Dağlı, "Evde geçirdiğimiz süre arttıkça mücadele gücümüzün artacağına, el birliğiyle mücadele ederek Samsun'umuzu salgınla mücadelede örnek il haline getireceğimize yürekten inanıyor, hepinize sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Samsun Valisi Dağlı'dan Kovid-19 uyarısı Açıklaması
Samsun Valisi Dağlı'dan Kovid-19 uyarısı Açıklaması
Samsun Valisi Dağlı'dan Kovid-19 uyarısı Açıklaması
Samsun Valisi Dağlı'dan Kovid-19 uyarısı Açıklaması
Samsun Valisi Dağlı'dan Kovid-19 uyarısı Açıklaması
Samsun Valisi Dağlı'dan Kovid-19 uyarısı Açıklaması
Samsun Valisi Dağlı'dan Kovid-19 uyarısı Açıklaması

Zülkif Dağlı, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun Valisi Dağlı'dan Kovid-19 uyarısı Açıklaması - Son Dakika


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