Vali Dağlı, "Geleceğimize sahip çıkalım" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Dağlı, 'Geleceğimize sahip çıkalım' - Son Dakika

Vali Dağlı, "Geleceğimize sahip çıkalım"

7 saat önce

"2020 yılı Çocuk Eylem Planı Çalıştayı, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında yapılan toplantı ile başlatıldı.

Vali Dağlı,

"2020 yılı Çocuk Eylem Planı Çalıştayı, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında yapılan toplantı ile başlatıldı.


Düzce İl Aile Müdürlüğü koordinesinde Kalıcı Konutlar Neriman Çilingir Huzurevi'nde 5395 Sayılı çocuk koruma kanunu Düzce İl Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya, Kent Konseyi Başkanı Arabulucu Avukat Ali Dilber, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve derneklerin üyeleri katıldı.


Toplantıda açılış konuşmasını yapan Vali Dağlı, geleceğimiz çocuklarımız için gayret sarf etmemiz gerektiğini belirterek "Bunu başarmak hepimizin elinde. Üst düzey kamu yöneticileri olarak bu saatte burada toplanmamızın gayesi de budur. Bu manada yaptığımız işi küçümsemeyelim. Önceki hafta bu planlamayı yaparken bir günlük tam bir planlama olsun diye düşündük ve uygulayıcılar olarak sorunları masaya yatıralım dedik. İnşallah bugün geleceğimiz için çocuklarımız için ayrı bir gayret sarf edelim. Ortaya güzel bir hizmet ortaya koyalım. Bu, tüm Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma olur inşallah. Burada Belediye Başkan Yardımcımız, Jandarma Komutanımız da, aile müdürlüğümüz zaten bu konun ana aktörü, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteği bu konuda çok önemli. Yine Sağlık Müdürlüğümüz, SGK, Müftümüz burada. İl Müftülüğümüzün yapacağı çalışmalar çok değerli. Hem 4-6 yaş bağlamında, hem aile rehberlik hizmetleri bağlamında, hem de gençlik hizmetleri bağlamında yaptığımız çalışmalar gerçekten önemli. Tüm kurumlarımız üzerine düşen vazifeyi en güzel şekilde yapacaklar. Ben bu emekleriniz, gayretleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah güzel gelecek temennisiyle, mutlu, sağlıklı, huzurlu çocuklarımız, gençliğimiz, temennimiz olması temennisiyle hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum" dedi.


Vali Dağlı'nın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. - DÜZCE

Zülkif Dağlı, Jandarma, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:43 Kaynak: İHA
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