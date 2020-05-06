Vali Dağlı Hayır Çarşısındaki çalışmaları inceledi - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftülüğü bünyesinde Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu'nun ek binasında oluşturulan Hayır Çarşısı'nı Vali Dr. Zülkif Dağlı ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.



Korona virüs salgını sonrasında işsiz kalan, dükkanları kapanan ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yardım ulaştırmak için çalışmalarını yürüten Düzce İl Müftülüğü, Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu'nun ek binasında Hayır Çarşısı oluşturdu. Oluşturulan hayır çarşısında her çeşit ürün görevlilerce paketlenerek ihtiyaç sahibi kişilere dağıtılıyor. Dağıtımın son durumu ve hayır çarşısının düzeni ile ilgili Vali Dağlı, çarşıyı ziyaret ederek yapılan yardımlar konusunda yetkililerden bilgiler aldı. - DÜZCE