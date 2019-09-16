Vali Dağlı hizmete sunulan kuran kursunu gezdi
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Nihat Yılmaz Kur'an Kursunu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:50 Kaynak: İHA
Nihat Yılmaz Kur'an Kursunu ziyaret etti.
Vali Dr. Zülkif Dağlı'nın uhdesinde, hayırseverlerin desteği ile Hamidiye Mahallesinde yapımı tamamlanarak hizmete sunulan, Düzce Müftülüğü 4-6 Yaş Ertan-Nihat Yılmaz Kur'an Kursu hizmete girdi. Vali Zülkif Dağlı beraberinde il Müftüsü Hüseyin Can ile birlikte kuran kursunda incelemelerde bulundu. - DÜZCE
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