Son Dakika Haberleri: Vali Dağlı hizmete sunulan kuran kursunu gezdi
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Vali Dağlı hizmete sunulan kuran kursunu gezdi

1 saat önce

Nihat Yılmaz Kur'an Kursunu ziyaret etti.

Vali Dağlı hizmete sunulan kuran kursunu gezdi, System.String[]

Nihat Yılmaz Kur'an Kursunu ziyaret etti.


Vali Dr. Zülkif Dağlı'nın uhdesinde, hayırseverlerin desteği ile Hamidiye Mahallesinde yapımı tamamlanarak hizmete sunulan, Düzce Müftülüğü 4-6 Yaş Ertan-Nihat Yılmaz Kur'an Kursu hizmete girdi. Vali Zülkif Dağlı beraberinde il Müftüsü Hüseyin Can ile birlikte kuran kursunda incelemelerde bulundu. - DÜZCE

Zülkif Dağlı, Nihat Yılmaz, Hamidiye, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:50 Kaynak: İHA
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