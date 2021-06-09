Vali Dağlı ihtiyaç sahipleri için talimatı verdi - Son Dakika

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara daha onlar başvuru yapmadan ulaşılması ve sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi için çalışma yürütülmesi talimatı verdi.

Samsun genelinde vatandaşların sorunlarını çözme ve taleplerini cevapsız bırakmama gayretiyle faaliyetlerine devam eden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının(SYDV) çalışmalarının değerlendirildiği toplantı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında ilçe kaymakamları ile il ve ilçe SYDV müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının, sosyal devlet anlayışı kapsamında yoksullukla mücadele edilmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun vatandaşların doğruluk, eşitlik ve objektiflik ölçütlerine bağlı kalarak sosyal yardımlarla desteklenmesi amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Vali Dağlı, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara daha onlar başvuru yapmadan ulaşılması ve sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi için çalışma yürütülmesi talimatı verdi. - SAMSUN