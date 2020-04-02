Vali Dağlı koronavirüs tedbirlerini yerinde inceledi - Son Dakika

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkış noktalarında devam eden denetimleri inceledi.

Emniyet, jandarma ve sağlık ekiplerinin katılımıyla ilin 8 giriş noktasında devam eden kontrolleri denetleyen Dağlı, görev başındaki personelin de kendi sağlığına dikkat etmesini istedi.

Seyahat eden vatandaşlara mecbur kalmadıkça evlerinde kalmaları konusunda telkinde bulunan Dağlı, koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde yoğun önlemler alındığını ifade etti.

Dağlı, vatandaşları sosyal mesafeyi gözeterek 14 gün süreyle evlerinde kalmaları konusunda uyardı.

Büyük şehirlerden ve çevre illerden gelenlere karşı tedbirlerin artırıldığını belirten Dağlı, alınan tüm tedbirlerin amacının virüsün yayılmasının önlemek olduğunu söyledi.

Dağlı ayrıca vatandaşlara alınan tedbirler konusunda hem kendi hem de sevdiklerinin sağlıkları için duyarlı olmaları gerektiğini ifade etti.

Ekipler, denetimler kapsamında kent girişinde sürücü ve yolcuların ateşini ölçerek toplu taşıma araçlarının izin belgeleri ve yolcular arasındaki sosyal mesafe ile kimlikleri denetledi.

Vali Dağlı'ya inceleme sırasında İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da eşlik etti.