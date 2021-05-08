Vali Dağlı: "Maviye kavuşmak için çalışıyoruz" - Son Dakika

Vali Dağlı: "Maviye kavuşmak için çalışıyoruz"

08.05.2021 16:40
Vali Dağlı:

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Maviye kavuşan il olmak için çalışıyoruz" dedi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Maviye kavuşan il olmak için çalışıyoruz" dedi.

Samsun'un Bafra ilçesinde pazar denetimlerine katılan Vali Zülkif Dağlı, pazar esnafıyla ve alışverişe gelen vatandaşlarla sohbet edip Kadir Gecelerini kutladı. Pazar denetimlerinde vatandaşların maske ve mesafeye dikkat etmelerinden dolayı memnun kalan Vali Dağlı, bir kadın pazar esnafına "İşler nasıl?" diye sordu. Pazar esnafı da, "Sağlık olsun da pazar bir kere olsun. Canımız önemli. Allah herkese sağlık versin" diye cevap verdi.

Küçük çocuk ile güldüren diyalog

Vali Dağlı'nın denetimleri sırasında ilginç anlar da yaşandı. Annesiyle pazar alışverişine gelen minik Yusuf Ali ile sohbet eden Vali Dağlı, "Göz hakkı" diyerek küçük çocuğa çilek ikram etti. Çileği alan Yusuf Ali'nin çileği yiyişi ve yedikten sonra karnını ovuşturması Vali ve beraberindekileri güldürdü.

Hedef mavi

Pazar çıkışı açıklama yapan Vali Dağlı, "Bafra'mız sebze, meyve üretim yeri. Bu manada bu pazar önemli. Üreticilerimizin elindeki malların bitmesi gerekiyordu. Çünkü yaş sebze ve meyvenin beklemeye tahammülü yok. Ayrıca pazarcı esnafımızı rahatlatmak, pazardan alışveriş yapmak isteyen vatandaşlarımıza imkan vermek amaçlandı. Pazarlarımızda mesafenin çok güzel olduğunu görüyoruz. Zaten maske konusu tamamen yerleşti. Mesafenin iyi olduğunu gördük. Çok fazla yakın mesafede durmadan vatandaşlarımızın alışverişlerini yaptığını gördük. Bu bizim için çok önemliydi. Hem esnaflarımız ve vatandaşlarımızla sohbet ettik hem de duruma göz atmış olduk. Önümüzde bayram var. Bayramı da daha bilinçli olarak geçirmemiz son derece önemli. Geçen yılki gibi bayramı kendi kendimize geçireceğiz. Yakınlarımıza bayramlaşmaya gidemeyeceğiz. Onları kabul edemeyeceğiz ve evlerimizde kendi ailelerimizle bayramı geçireceğiz. Samsun olarak vaka sayılarımız güzel bir şekilde belli bir seviyeye indi. Maviye kavuşan il oluruz diye de çalışıyoruz. Sağlık ekiplerimizle, kaymakamlarımızla, emniyet kuvvetlerimizle, belediyelerimizle uğraşıyoruz. Vatandaşlarımızın daha fazla duyarlı olmasıyla da bunu başaracağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Vali Dağlı daha sonra korona virüsten hayatını kaybeden Bafra Devlet Hastanesi'nde temizlik personeli Önder Büyük'ün evini ziyaret ederek aileye taziyelerini iletti ve kandillerini kutladı. - SAMSUN

Vali Dağlı: Maviye kavuşmak için çalışıyoruz
Vali Dağlı: Maviye kavuşmak için çalışıyoruz
Vali Dağlı: Maviye kavuşmak için çalışıyoruz
Vali Dağlı: Maviye kavuşmak için çalışıyoruz

Zülkif Dağlı, Samsun, Mevla, Bafra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Dağlı: 'Maviye kavuşmak için çalışıyoruz' - Son Dakika


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