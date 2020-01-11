DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı polis bölgesinde bir çok noktada yer alan MOBESE'lerin jandarma bölgesinde de yaygınlaşması için çalışma yaptıklarını söyledi.



Vali Dr. Zülkif Dağlı, MOBESE'lerin Jandarma Bölgesinde de yaygınlaştırılması için çalışma yürüttüklerini açıkladı. Vali Dağlı konu ile ilgili Jandarma Genel Müdürlüğü ile temas halinde olduklarını belirterek "MOBESE'lerde belli bir aşamaya geldik. Jandarma bölgesinde yaygınlaştırmak için Jandarma Genel Komutanlığı nezdinde çalışmalar sürüyor" dedi. - DÜZCE