Vali Dağlı "Mücadelenin mısralar ile ifadesi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Dağlı 'Mücadelenin mısralar ile ifadesi' - Son Dakika

Vali Dağlı "Mücadelenin mısralar ile ifadesi"

7 saat önce

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, İstiklal Marşı'nın, bir milletin bağımsızlık aşkının, imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın ve verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesi olduğunu söyledi.

Vali Dağlı

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, İstiklal Marşı'nın, bir milletin bağımsızlık aşkının, imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın ve verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesi olduğunu söyledi.


"İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Vali Dağlı, bu ortak değerin ilelebet korunacağını vurgulayarak "Tarihten silinmek istenen bir milletin, hangi değerlere sarılarak istiklal mücadelesini kazandığını anlatan, tarihi belge niteliğindeki İstiklal Marşı, bir Milletin bağımsızlık aşkının, imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir. Tarihinin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan aziz milletimiz, inanıyorum ki Akif'in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu değerlerimize her zaman sahip çıkacak; ortak sesimiz, ortak vicdanımız olan İstiklal Marşımızı ilelebet muhafaza edecektir. İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Zülkif Dağlı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:21 Kaynak: İHA
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