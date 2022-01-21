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Vali Dağlı öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu - Son Dakika

Vali Dağlı öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

21.01.2022 12:54

Vali Dağlı öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı öğrencilerin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ilk dönem karne heyecanına ortak oldu.

Vali Dağlı öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

SAMSUN - Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı öğrencilerin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ilk dönem karne heyecanına ortak oldu.

Vezirköprü ilçesi Mehmet Paşa İlkokulu'nu ziyaret eden Vali Dağlı, burada ana sınıfı öğrencilerine gelişim raporu, 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine ise karnelerini dağıttı. Çocukların heyecanı yüzlerine yansıdı.

Okul girişinde öğrencilerin çiçekle karşıladığı Dağlı, ilk olarak yine öğrenciler tarafından yapılan halk oyunları gösterisini izledi. Sonrasında Vali Dağlı ve beraberindekiler sınıfları dolaşarak öğrencilere bekledikleri karne ve raporlarını yanlarında hediyeler de vererek sundu. Bazı öğrenciler de, Vali Dağlı için yaptıkları resimleri kendisine sundu. Dağlı'nın okuldaki ziyareti okul idarecileri ve öğretmenlerle yaptığı toplantının ardından son buldu.

Okul ziyaretine Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata ve Okul Müdürü Fazıl Engin katıldı.

Vali Dağlı öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu
Vali Dağlı öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu
Vali Dağlı öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

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Zülkif Dağlı, Vezirköprü, Samsun, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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