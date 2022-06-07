Vali Dağlı OSB toplantılarına başkanlık yaptı - Son Dakika
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Vali Dağlı OSB toplantılarına başkanlık yaptı

07.06.2022 19:08
Vali Dağlı OSB toplantılarına başkanlık yaptı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Gıda Organize ve Sanayi Bölgesi (OSB), Yeni OSB, Bafra OSB ve Bafra Sera OSB toplantılarına başkanlık yaptı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Gıda Organize ve Sanayi Bölgesi (OSB), Yeni OSB, Bafra OSB ve Bafra Sera OSB toplantılarına başkanlık yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Dağlı, toplantılarda yaptığı konuşmada, ekonominin gelişerek kalkınmasında öncü rol üstlenen OSB'lerin yatırımlarının artması konusunun büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Yaptıkları toplantılarda her bir OSB'nin parsel tahsis durumlarının yanı sıra devam eden fabrika inşaatları ile altyapı çalışmalarının son durumlarının değerlendirildiğini belirten Dağlı, "Yatırımcılarımız tarafından yoğun talep gören tüm OSB'lerimizde yapılacak fabrikalarla üretim, istihdam, ihracat ve büyümeyi artırmak ve Samsun'u önümüzdeki yıllarda tam bir sanayi şehrine dönüştürmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Dağlı, 25 Mayıs'ta Havza OSB'de temelini attıkları 10 fabrikanın da bu çalışmaların güzel bir yansıması olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Coğrafi konumu, güçlü altyapısı, büyüyen ekonomisi, genç ve yetenekli iş gücü, gelişmiş iş kültürü ve pazarlara kolay ulaşım imkanı ile riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi haline gelmekte kararlı olan Samsun'un tüm kurum ve kuruluşlarıyla yatırımcılara gereken her türlü desteği sunmaya hazır olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Karadeniz Bölgesi'nin en güçlü sanayi ve ticaret merkezi olan modern kent Samsun'umuz bölge ekonomisine öncülük yapıyor. Yapılan her yatırım üretim, istihdam ve ihracat olanaklarını daha da artırarak ilimizi geleceğin sanayi ve ticaret koşullarına hazırlıyor."

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Kaynak: AA

Zülkif Dağlı, Samsun, Bafra, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Dağlı OSB toplantılarına başkanlık yaptı - Son Dakika

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