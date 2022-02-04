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Vali Dağlı: "Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor" - Son Dakika

Vali Dağlı: "Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor"

04.02.2022 00:58
Vali Dağlı: "Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor"

Onur Anıtı'na yapılan halatlı saldırıyla ilgili konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir" dedi.

Onur Anıtı'na yapılan halatlı saldırıyla ilgili konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir" dedi.

Saldırıyı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla kınayan Vali Dağlı, "Cumhuriyetimizin kuruluşuna liderlik eden Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele yolunda ilk adımı atarak kurtuluş meşalesini yaktığı Samsunumuzun simgesi haline gelmiş Atatürk Anıtı'na (Onur Anıtı) yapılan menfur saldırı tüm boyutlarıyla ele alınmakta olup, yakalanan 2 kişinin sorgulaması ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyorum. Olayın idari ve adli süreci tarafımdan yakinen takip edilmektedir" dedi. - SAMSUN

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Zülkif Dağlı, Saldırı, Samsun, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vali Dağlı: 'Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Dağlı: "Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor" - Son Dakika
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