Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Gazi İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Gazi İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti Açıklaması

29.03.2021 17:35
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Gazi İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti Açıklaması, System.String[]

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Kütüphane Haftası dolayısıyla Gazi İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Kütüphane Haftası dolayısıyla Gazi İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Dağlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal ve Kütüphane Müdür Vekili Bayram Duman'dan yürütülen çalışmalar ve hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dağlı, yeni Gazi İl Halk Kütüphanesinin modern ve ferah ortamda kullanıcılarına hizmet verdiğini belirterek, "Samsun ilimize yakışır, çağın gerekliliklerini ihtiva eden kütüphanemizde, bilgi hizmetlerinin yanı sıra aktivite bahçesi ile bütünleşik çocuk bölümü, konferans salonu, kafeterya gibi kullanıcı hizmetlerini de içine alan ve zemin artı 4 katlı olmak üzere toplamda 4 bin 577 metrekarelik alanda ödünç kitap verme, danışma, çocuk bölümü, konuşan kitaplık ve internet hizmeti verilmektedir." ifadelerini kullandı.

Kütüphanede çok yönlü etkinlikler düzenlemeyi hedeflediklerini ifade eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgınının sona ermesinden sonra konferans salonumuzda kütüphaneye ilgiyi artırmak, vatandaşlarımızı kütüphaneden yararlanmaya yönlendirmek, kütüphaneyi bir kültür odağı olarak görmelerini sağlamak amacıyla milli bayramlar, anma, kutlama ve kuruluş günlerinde, kitap tanıtma, imza günleri, konferans ve paneller düzenlemeyi hedefliyoruz. Ayrıca kişi kurum ve kuruluşlar kütüphanemizle iş birliği yaparak kendi etkinliklerinde kütüphanemiz salonlarını da kullanabilmektedir. Gazi İl Halk Kütüphanesinin her yaş grubuna hizmet verecek donanıma ve konfora sahip."

İlçe Halk Kütüphanelerinin de yenilenmesine büyük bir önem verildiğini aktaran Dağlı, "Çarşamba ilçemizde belediyemiz tarafından bedelsiz olarak tahsisi yapılan 1800 metrekare alana sahip modern kütüphane yapımı için proje çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca kütüphanesi bulunmayan ilçelerimizde açılması için de çalışmalar yürütülmektedir. Bu doğrultuda Ayvacık ilçemizde tahsis edilmiş olan 380 metrekare alana sahip kütüphane binasının yapım işinin nisan ayı sonu itibariyle teslim edilmesini ve tefrişatının yapılarak yaz sonunda kütüphanemizin okuyucularımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Ayrıca yakın zamanda Tekkeköy, Ladik ve Vezirköprü ilçelerimizde bulunan Halk Kütüphanelerimiz yenilenerek hizmete girmiştir." açıklamasında bulundu.

Dağlı, halk kütüphanelerinin basılı, görsel işitsel eserlerin yanı sıra elektronik ortamda hazırlanmış bilgi kaynaklarını da içine alarak ücretsiz erişimi sağlayan kurumlar olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlimizde toplam 315 bin 385 kitapla hizmet veren 16 kütüphanemizin yaklaşık 88 bin üyesi bulunmaktadır. 2020 yılında kütüphanelerimize gelen okuyucu sayısı 234 bin 400, okuyucu tarafından ödünç alınan kitap sayısı 89 bin 928, konuşan kitaplıktan yararlanma sayısı 123 ve internetten yararlanma sayısı 33 bin 454 tür. Kütüphaneler hizmet verdiği bölgenin başta kültürel ve sosyal alan olmak üzere tüm alanlarda kalkınmasına yardımcı olurlar. Bu anlamda kütüphanelerimizden daha fazla vatandaşımızın yararlanmasını ve hizmet alabilmesini sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Okuyan, dinleyen, meraklı, ilgili, ruhunu her daim zenginleştirmek, ders çalışmak, ödünç kitap almak ve bilgisini yeni fikirlere açmak isteyen tüm vatandaşlarımızı kütüphanelerimize bekliyor ve vatandaşlarımızın kütüphanelerimizden daha çok yararlanmasını istiyoruz."

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Gazi İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti Açıklaması
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Gazi İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti Açıklaması
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Gazi İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti Açıklaması
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Gazi İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti Açıklaması
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Gazi İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti Açıklaması
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Gazi İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti Açıklaması

Zülkif Dağlı, Hisarcık, Samsun, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Gazi İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika


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