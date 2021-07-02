Vali Dağlı, Samsun'da hedef nüfusun yüzde 60'ının ilk doz Kovid-19 aşısının tamamlandığını açıkladı - Son Dakika

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, hedef nüfusun yüzde 60'ının ilk doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tamamlandığını bildirdi.

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamalarının sona erdiği ilk hafta sonu Samsun'da aşı seferberliği başlatacaklarını belirtti.

Bu hafta sonunun sadece güneşin sıcak yüzüyle özlem giderildiği değil, aşıyla insanların koruma altına alındığı hafta sonu olmasını istediklerini vurgulayan Dağlı, şöyle devam etti:

"İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekiplerimiz cumartesi ve pazar günleri Samsun'un 16 ayrı noktasında kuracakları sabit aşı stantlarıyla aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyor olacak. Tüm Samsunluları bu çağrıya destek olarak randevusuz aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz. Valiliğimiz koordinasyonunda Samsun'un her noktasına ulaşan etkin aşı kampanyası yürütüyoruz. Aşının gücünü insanlarımıza ulaştırmak için onların ayaklarına kadar gidiyor, sanayi tesislerimiz, fabrikalarımız, otogar, alışveriş merkezleri gibi insanlarımızın sık ziyaret ettiği noktalarda, meydanlarda aşılama çalışması yürütüyoruz. Bugün itibarıyla ilimizde yapılan aşı miktarı 930 bin doza ulaştı. 618 bin vatandaşımızın birinci doz aşısı yapıldı. Yani hedef nüfusumuzun yüzde 60'ının ilk doz aşıları tamamlandı."

Dağlı, 50 yaş üstü vatandaşların ve sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşısının yapılmaya başlandığına dikkati çekerek, "Aşı sırası 18 yaşa kadar indi. Artık aşının koruma kalkanını daha da güçlendirmemek için hiçbir nedenimiz yok. Hedefimiz bu hafta sonunda aşı dozunu 1 milyonun üzerine çıkarıp birinci doz aşısını tamamlamış kişi sayımızı da 700 bine yükseltmek." ifadesini kullandı.

Özellikle gençleri aşı olmaya davet eden Vali Dağlı, şunları kaydetti:

"Uygulama alanlarımıza gelecek kişilerin randevu almasına gerek yok. Arkadaşlarını, eşlerini, dostlarını yanlarına alsınlar, sahilde yürüyüp sohbet ederek aşı uygulama merkezlerimizden birine gelip Kovid-19 aşılarını yaptırsınlar. Bu hafta sonu hem gezelim hem sahille, güneşle özlem giderelim hem de aşımızı yaptırarak kendimizi, ailemizi ve Samsun'u aşının gücüyle koruma altına alalım. İnşallah ilimizdeki aşı sayısını hızla artırarak bağışıklık düzeyimizi süratle yükselteceğiz. Koronavirüsten uzak, şehrimizin rahat nefes aldığı günlere inşallah hep beraber ulaşacağız."

Dağlı, hafta sonu Atakum ilçesinde Yeşilyurt AVM ve Çobanlı İskelesi; Bafra'da Çelikpark AVM, Organize Sanayi ve pazar yerinde; Canik'te Lovelet AVM, Millet Bahçesi, Devgros Market ve Belediye Meydanı, İlkadım'da Bulvar AVM, otogar ve Yabancılar Çarşısı; Çarşamba'da doğu ve batı yakası zabıta binalarında; Havza'da Kevser Parkı; Yakakent'te de çarşı içi pazar yeri bölgesinde randevusuz Kovid-19 aşısı yapılacağını ifade etti.