Son dakika haber: Samsun'da kadınların üretimi kooperatiflerle ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika

Samsun'da yeni kurulan kadın kooperatifleri, kadın istihdamının artmasında ve kırsal alanda yaşayan kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarında etkili oldu.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Valiliğin destekleriyle 2020 yılında kuruluşu tamamlanan kadın kooperatiflerinin istihdam ve ekonomiye katkı sağladığı vurgulandı.

Açıklamada, Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Vezirköprü Afitap Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, İlk Kıvılcım 1919 Havza Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Ladik Laodikea Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kavak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Vezirköprü Nerik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Bafra Kızılırmak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Yakakent Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi olmak üzere 8 kadın kooperatifinde kadınların, çalışma, üretme ve ekonomik gelir elde etme imkanı bulduğu kaydedildi.

Kooperatiflerin kadınların üretimlerinin ekonomiye kazandırılmasında önemli rol oynadığı ifade edilen açıklamada, "Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçları ile ekonomik faaliyetleri kapsamında yer alan mal ve hizmet üretimi ile bunların pazarlanmasına yönelik ihtiyaçlarını karşılayan, destekleyen ve geliştirmek suretiyle ortaklarının sağlıklı ve gelişmiş bir çevrede yaşamalarını sağlayan kadın kooperatiflerimiz, ortaklarına mesleki eğitim vererek el becerilerinin geliştirmesi, ortaklarının mal ve hizmet üretimleri için gerekli girdi ve ekipmanların tedarik edilmesi, ortaklarının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesi, sağlıklı ve gelişmiş bir çevrede yaşamalarına zemin hazırlanması noktasında önemli bir rol üstlenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınların ekonomiye katkı sağladığı vurgulanarak, "Kadınlar hediyelik eşya, dokuma ve tekstil, unlu mamuller ve tatlılar, süt ürünleri ve diğer hayvansal ürünler, kahvaltılıklar, turşular ve sirkeler başta olmak üzere birçok yöresel ürün üreterek, özellikle atıl kalan emeklerini ekonomiye kazandırmakta, aynı zamanda ilimizin tanıtımına ve ülke ekonomisine de katkı sağlamaktadırlar. " denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Zülkif Dağlı, kadınların üretim süreçlerinin yılın tamamına yayılması ve ürettikleri ürünün piyasada hak ettiği değeri alması için kadın girişimcileri her zaman desteklediklerini vurguladı.

Dağlı, Samsun'da kadın kooperatiflerinin sayısını daha da artırmayı hedeflediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çünkü eğitim ve istihdam anlamında kadınlarımıza verdiğimiz her destek aynı zamanda toplumumuzu da güçlendirmektedir. Ayrıca kadınlarımızı bu şekilde üretimin içerisine dahil ederek ülke ekonomisine ve üretimine de büyük bir katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. 2020 yılında Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Vezirköprü Afitap Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Ticaret Bakanlığının açmış olduğu Kooperatiflerin Destek Programına (KOOP-DES) başvuru yaparak 2 projesi desteklemiş ve 2 kooperatifimize toplam 220 bin lira hibe sağlanmıştır. 2021 yılında da 6 kooperatifimiz KOOP-DES Projesine gıda üretimi için gerekli makine teçhizat alımı ve gündüz bakımevi kurmak amacıyla Valiliğimiz Ticaret İl Müdürlüğünün destekleriyle başvuru yapmıştır. Ayrıca kooperatiflerimizin ürettiği ürünleri pazarlayabilmeleri için de AVM'lerde stant açılması için çalışmalar yürütüyoruz."

Kadın elinin değdiği her ürünün daha güvenli olacağına, önümüzdeki yıllarda kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin ticari anlamda çok daha kıymetleneceğine inandığını ifade eden Dağlı, "Bu tür kooperatiflerin içerisinde girişimcilik potansiyelleri de artan kadın üreticilerimizi cesaretlerinden dolayı tebrik ediyor, yöresel ürünlerimizi ülkemiz genelinde pazarlayarak ilimizin tanıtımına da sağladıkları katkı için teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.