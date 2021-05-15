Vali Dağlı, şehit ailesiyle bayramlaştı - Son Dakika

Vali Dağlı, şehit ailesiyle bayramlaştı

15.05.2021 18:54
Vali Dağlı, şehit ailesiyle bayramlaştı, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Afrin şehidi P. Uzm. Çvş. Burak Çeviker'in ailesini ziyaret ederek, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Afrin şehidi P. Uzm. Çvş. Burak Çeviker'in ailesini ziyaret ederek, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Vali Zülkif Dağlı, 2018 yılında Afrin'de şehit olan P. Uzm. Çvş. Burak Çeviker'in Çarşamba ilçesi Epçeli Mahallesi'nde ikamet eden ailesini ziyaret ederek, Ramazan Bayramlarını kutladı. Dağlı, "Şeref ve onurla yazılan şanlı tarihe sahip çıkarak, bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Şehit ailelerimiz bizler için çok değerli. Devletimiz ve milletimiz şehitlerimizin emanetleri olan şehit ailelerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir" dedi.

Vali Dağlı pazar yerlerini de denetledi

Semt pazarlarını da denetleyen Vali Dağlı, korona virüsle mücadele kapsamında devam eden tam kapanma sürecinde bu Cumartesi günü de açılan semt pazarlarında alınan tedbirleri Canik ilçesindeki pazar yerini ziyaret ederek yerinde denetledi. Vatandaşların Ramazan Bayramlarını kutlayan ve salgınla mücadelede bugüne kadar gösterdikleri sabır ve fedakarlıklardan dolayı teşekkür eden Dağlı, pazar yerlerinde tüm tedbirlere hassasiyetle uymaları ve alışverişlerini en kısa sürede tamamlayarak ikametlerine dönmeleri çağrısında bulundu. - SAMSUN

Vali Dağlı, şehit ailesiyle bayramlaştı
Vali Dağlı, şehit ailesiyle bayramlaştı
Vali Dağlı, şehit ailesiyle bayramlaştı
Vali Dağlı, şehit ailesiyle bayramlaştı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Dağlı, şehit ailesiyle bayramlaştı - Son Dakika


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