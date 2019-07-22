Vali Dağlı sel bölgesinde havadan inceleme yaptı
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde yaşanan sel afetinin ardından Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter ile bölgede havadan inceleme yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:19 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce
'nin Cumayeri
ve Akçakoca
ilçelerinde yaşanan sel afetinin ardından Düzce Valisi Zülkif Dağlı
, Jandarma
Genel Komutanlığına ait helikopter ile bölgede havadan inceleme yaptı. İhlas Haber Ajansı
muhabirinin de içinde bulunduğu Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter ile havadan inceleme yapıldı. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya
, Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz
ile birlikte afet bölgesinde havadan incelemede bulundu.
Düzce Valisi Zülkif Dağlı helikopterde yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımız gayet güzel bütün ekiplerimiz burada 700 personel 318 araç burada çalışma yapıyor. Arama ekibinde ise 234 personelimiz aktif olarak çalışıyor. Helikopter
ve arama araçlarımız aktif olarak görev yapıyor" dedi.
Vali Dağlı havadan yapılan incelemenin ardından afet bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi. - DÜZCE
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