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Vali Dağlı sel bölgesinde havadan inceleme yaptı

55 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde yaşanan sel afetinin ardından Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter ile bölgede havadan inceleme yaptı.

Vali Dağlı sel bölgesinde havadan inceleme yaptı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde yaşanan sel afetinin ardından Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter ile bölgede havadan inceleme yaptı.

İhlas Haber Ajansı muhabirinin de içinde bulunduğu Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter ile havadan inceleme yapıldı. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ile birlikte afet bölgesinde havadan incelemede bulundu.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı helikopterde yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımız gayet güzel bütün ekiplerimiz burada 700 personel 318 araç burada çalışma yapıyor. Arama ekibinde ise 234 personelimiz aktif olarak çalışıyor. Helikopter ve arama araçlarımız aktif olarak görev yapıyor" dedi.

Vali Dağlı havadan yapılan incelemenin ardından afet bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:19 Kaynak: İHA
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