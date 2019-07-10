Vali Dağlı sosyal medya hesabından açıkladı
55 dakika önce
100 karayolu arasındaki bağlantı yolunun trafiğe açıldığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:03 Kaynak: İHA
100 karayolu arasındaki bağlantı yolunun trafiğe açıldığını duyurdu. Düzce
D-100 karayolu ile TEM Otoyolu
gişeleri arasında uzun süredir devam eden çalışmalar tamamlanarak yol trafiğe açıldı. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı
sosyal medya hesabından yolun açıldığını bildirdi. Dağlı mesajında "Bir süredir çok yönlü çalışma yürütülen Gölyaka
kavşağı ve gişelerinin çalışmaları tamamlanmış olup, bugün itibariyle hizmete açılmıştır" ifadesini kullandı. - DÜZCE
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