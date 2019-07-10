Son Dakika Haberleri: Vali Dağlı sosyal medya hesabından açıkladı
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Vali Dağlı sosyal medya hesabından açıkladı

55 dakika önce

100 karayolu arasındaki bağlantı yolunun trafiğe açıldığını duyurdu.

Vali Dağlı sosyal medya hesabından açıkladı, System.String[]
TEM Otoyolu, Düzce, Güncel
100 karayolu arasındaki bağlantı yolunun trafiğe açıldığını duyurdu.

Düzce D-100 karayolu ile TEM Otoyolu gişeleri arasında uzun süredir devam eden çalışmalar tamamlanarak yol trafiğe açıldı. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı sosyal medya hesabından yolun açıldığını bildirdi. Dağlı mesajında "Bir süredir çok yönlü çalışma yürütülen Gölyaka kavşağı ve gişelerinin çalışmaları tamamlanmış olup, bugün itibariyle hizmete açılmıştır" ifadesini kullandı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:03 Kaynak: İHA
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