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Vali Dağlı Suriye'de yaralanan askeri ziyaret etti

1 saat önce

- Ziyaretten detaylar Vali Dağlı Suriye'de yaralanan askeri ziyaret etti DÜZCE (AA) Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Suriye'de Zeytin Dalı Harekat bölgesinde yaralanan uzman çavuş Sertaç Baran Top'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

- Ziyaretten detaylar Vali Dağlı Suriye'de yaralanan askeri ziyaret etti
DÜZCE (AA) Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Suriye'de Zeytin Dalı Harekat bölgesinde yaralanan uzman çavuş Sertaç Baran Top'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette yaralı asker Baran Top ve aile fertlerine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Dağlı, bir süre sohbet ettiği gazi ve ailesine bir ihtiyaç ve isteklerinin olup olmadığını sordu.
Vali Dağlı, yaralı askere en kısa sürede iyileşmesi temennisinde bulunurken, devlet olarak vatan savunmasında bedel ödeyen her askerin gurur vesilesi olduğunu ve her daim yanlarında olduklarını söyledi.
Ziyarete, Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım ve Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk de eşlik etti.
Vali Dağlı Suriye'de yaralanan askeri ziyaret etti
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:49 Kaynak: AA
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