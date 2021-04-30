Vali Dağlı tam kapanmadaki ilk gün yoğunluğunu değerlendirdi - Son Dakika

Vali Dağlı tam kapanmadaki ilk gün yoğunluğunu değerlendirdi

30.04.2021 17:31

Vali Dağlı tam kapanmadaki ilk gün yoğunluğunu değerlendirdi "Özel sektörde görev belgelerini o işletmelerin kendi sahibi verdiği için biraz fazla üretmiş olabilir" "Vaka sayılarındaki kısmi düşüş asla bizde bir rehavete sebep olmamalı Samsun Valisi Doç. Dr.

Vali Dağlı tam kapanmadaki ilk gün yoğunluğunu değerlendirdi

"Özel sektörde görev belgelerini o işletmelerin kendi sahibi verdiği için biraz fazla üretmiş olabilir"

"Vaka sayılarındaki kısmi düşüş asla bizde bir rehavete sebep olmamalı

SAMSUN - Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, tam kapanmanın uygulandığı Samsun'da ilk gün yaşanan araç ve yaya trafiği yoğunluğunu, özel sektör yetkililerinin verdiği görev belgelerine bağladı.

Kovid-19 vaka sayılarında hatırı sayılır bir süre liderlikte bulundan Samsun'da alınan tedbirler ve sıkı denetimler ile virüsün yayılım hızı azaltıldı. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, bugün valilik binasında yaptığı basın açıklaması ile süreç hakkında önemli bilgiler verdi.

"Sokakta dolaşan pozitif vaka sayısı günlük 10'dan aşağı düşmüyor"

Her gün en az 10 pozitif vakanın sokakta dolaşırken yakalandığının altını çizen Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "3-4 hafta nüfusa oranla vaka sayısında Türkiye'de ilk sıralarda yer aldık. Bu bizim ve Samsun için de zor bir dönemdi. Bunu halkımızın desteğiyle biraz da olsa stabil hale getirdik. 3 haftadır da vaka sayılarında çok dramatik olmasa da bir düşme yaşanıyor. Bu kısmi düşüş asla bizde bir rehavete sebep olmamalı. Çünkü daha önce yaşadığımız bir rehavet neticesindeki acı tecrübeyi hepimiz gördük. Düşüşlerde sürekliliği devam ettirebilmek için alınan kararlara ve hususlara uymak durumundayız. Virüs vaka sayısında ilk sıralarda olduğumuz günlerde pozitif olup da dışarıda dolaşan vatandaşlarımız vardı. Temaslı olanlar da vardı. Bu konunun çok üstünde duruyoruz. Bu arkadaşların sayısı o dönem günlük 15-20 civarındaydı. Şu anda da maalesef günlük 10'dan aşağıya düşmüyor. Bu konuda duyarlılığımız devam ediyor. Vatandaşlarımız pozitif ve temaslı olanların dolaştığını görürse 112 ekiplerine ihbar etsinler" dedi.

"Site yöneticilerine tam yetki verildi"

Tam kapanma sürecinde vatandaşlardan talepte bulunan Zülkif Dağlı, "Aşının ne kadar önemli olduğunu gördük. Aşılama oranını yükseltmek için çalışmalarımız sürüyor. Bugüne kadar ilimizde birinci doz 269 bin aşı yapıldı. İkinci dozda da 186 bin olmak üzere toplam 455 bin aşı yapmış olduk. Saat 24'e kadar aşı çalışmaları devam ediyor. Aşı sırası gelen vatandaşlarımız mutlaka randevularını alıp, aşılarını olsunlar. Vatandaşlardan beklentilerimiz var. Bakanlık tarafından duyurulan genelgelere uyulması gerekiyor. Çünkü kısmı kapanma döneminde değil, tam kapanma dönemindeyiz. Tam kapanmada buna ne kadar fazla riayet edersek bu musibetten de o kadar çok çabuk kurutuluruz. Aynı ev içerisinde birkaç ailenin akraba da olsa bir araya gelmemesi, son derece önemli. İftar, sahur veya başka bir şekilde akraba da olunsa bir araya gelinmemesi gerekiyor. Bu konuda bulaşın ne kadar fazla olduğunu önceki dönemde müşahede ettik. Sitelerde bir araya gelmeler ve sitelerde çocukların bahçeye çıkması bunlarla ilgili de site yönetimleri bilgilendirildi. Yöneticilere tam yetki verildi. Bunlar uyarıp, anında polise haber verecekler. Eskisi gibi market ziyaretleri de olmayacak. En yakın markete en fazla 1 kişi gidilecek. Önceki gibi hiçbir şekilde istismara yer verilmeyecek" diye konuştu.

"Özel sektörde görev belgelerini o işletmelerin kendi sahibi verdiği için biraz fazla üretmiş olabilir"

İlk gün trafik ve yaya yoğunluğunu değerlendiren Dağlı, şunları söyledi:

"Bunu Samsunlu hemşehrilerimizin taktirine bırakıyoruz. Kurallara uyan çok önemli bir kesim var. Maalesef uymayanlar da hala var. Özellikle 3 gün zarfında şunu çok hissedeceksiniz; kesinlikle muafiyetlere izin vermeyeceğiz. Çünkü talimat da bu şekilde. Bu manada daha fazla artık vatandaşlarımız çıkamayacaklar. İlk gün olması itibariyle belki biraz algılanmadı belki de kendileri belge üretenler de oldu. 3 gün sonra belgeler özel sektör çalışanları için e-devlet üzerinden alınacak. Çünkü kamuda çalışanlar belli. Örneğin; biz memurlarımızın tamamına görev belgesi yazdık. Eğer bugün görevdeyse, esnek çalışmaya tabi olmayıp izinli değilse görev belgesi verdik. Özel sektörde görev belgeleri de o işletmelerin kendi sahibi verdiği için biraz fazla üretmiş olabilir. Çünkü sistemden çıkmıyor bu. Sistem başladı ama çok yoğun çalışıyor. Sistem kişinin SGK'dan sigortasını çekecek. Sanayi Bakanlığı'ndan imalat sektöründe çalışıp, çalışmadığını gösteren NACE kodunu çekmek suretiyle kişiye özgü görev belgesi üretilecek. Bu 3 gün sonra çok da kolay olmayacak. İstismarların önüne bu şekilde geçebileceğimizi düşünüyorum."

Vali Dağlı tam kapanmadaki ilk gün yoğunluğunu değerlendirdi
Vali Dağlı tam kapanmadaki ilk gün yoğunluğunu değerlendirdi
Vali Dağlı tam kapanmadaki ilk gün yoğunluğunu değerlendirdi
Vali Dağlı tam kapanmadaki ilk gün yoğunluğunu değerlendirdi

Zülkif Dağlı, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Dağlı tam kapanmadaki ilk gün yoğunluğunu değerlendirdi - Son Dakika


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