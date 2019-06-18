Son Dakika Haberleri: Vali Dağlı, "Tatilciler daha güvenli ve huzurlu bir yaz dönemi geçirecek"
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Vali Dağlı, "Tatilciler daha güvenli ve huzurlu bir yaz dönemi geçirecek"

59 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, "Yaz sezonda inşallah vatandaşlarımızın daha güvenli, daha huzurlu güzel bir yaz dönemi geçirilmeleri için almamamız gereken tedbirleri görüşeceğiz" dedi.

Vali Dağlı,
DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, "Yaz sezonda inşallah vatandaşlarımızın daha güvenli, daha huzurlu güzel bir yaz dönemi geçirilmeleri için almamamız gereken tedbirleri görüşeceğiz" dedi.

Akçakoca Kaymakamlığında Turizm Sezonu Güvenlik Değerlendirme Toplantısında yaz sezonunda özellikle Akçakoca ilçesinde nüfusun artması ile yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için alınması gereken tedbirler ve kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü. Vali Dağlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz ve kurum amirleri katıldılar.

Vali Zülkif Dağlı toplantı öncesinde yaptığı açıklamasında, "Akçakoca ilçemizde turizm sezonu açılmakta. Hatta bayramda 9 günlük tatili boyunca çok güzel bir yoğunluğu hep birlikte yaşadık. Biz her yıl sezonun başlangıcında Turizm Sezonu Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nı yapıyoruz. Toplantımız çok yönlü bir toplantı olacak, sadece denizde boğulmalar değil, trafik, asayiş, sağlık ve tüm konularımızı kapsayan kümülatif bir güvenlik toplantısı yapacağız. Akçakoca sahillerimizde boğulma tehlikelerini önlemek için cankurtaranlarımız görev yapıyorlar. Bu konuda bir sistem gelişti. Bu yoğun dönemde bütün kurumlarımız uyum içerisinde çalışıyorlar. Yaz döneminde hem turistlerin sayısının artması hem de fındık sezonunun gelmesi ile birlikte nüfus sirkülasyonun artması ile birlikte güvenliğinin sağlanması için kolluk kuvvetlerinin duyarlılığının artırılması konuları görüşeceğiz. Bu sezonda inşallah vatandaşlarımızın daha güvenli, daha huzurlu güzel bir yaz dönemi geçirilmeleri için almamamız gereken tedbirleri görüşeceğiz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:31 Kaynak: İHA
Akçakoca, Zülkif Dağlı, Düzce, Güncel
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