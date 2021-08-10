Vali Dağlı: "Tedbirli ve teyakkuz halinde olmalıyız" - Son Dakika

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, orman yangınları ve sel felaketlerine karşı kaymakam ve kurum müdürlerine 'tedbirli ve teyakkuz halinde olmaları' uyarısında bulundu.

Samsun'da korona virüsle mücadele ve aşılama çalışmalarının son durumu, aşırı yağışlar sonucu meydana gelebilecek sel ve heyelanın yanı sıra orman yangını riskine karşı alınacak tedbirler görüşüldü. Vali Zülkif Dağlı başkanlığında, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda korona virüste aşılama, orman yangını ve sel riskine karşı tedbirler, eylül ayında gerçekleştirilecek Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'yla ilgili hazırlıklar ve mevsimlik tarım işçileriyle ilgili konular görüşüldü.

Korona virüse karşı toplumsal bağışıklığın bir an önce kazanılması ve salgının sosyal hayatın üzerindeki etkilerinin ortadan kalkması için mücadeledeki en önemli güç olan aşılama çalışmalarının vatandaşların da desteğiyle hızlandırılması gerektiğini ifade eden Vali Dağlı, bir süredir ülkenin birçok noktasında meydana gelen orman yangınları ve sel felaketlerine karşı, kaymakamlara tedbirli ve teyakkuz halinde olmaları talimatını verdi. Dağlı, vatandaşlara da bu konularda dikkatli ve duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Vali Dağlı ayrıca, bu yıl 15-19 Eylül tarihleri arasında 6.'sı düzenlenecek Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'na daha fazla çiftçinin katılımının sağlanması ve geniş kitlelere ulaşılması için de kaymakamlardan çalışma yapmalarını istedi. - SAMSUN