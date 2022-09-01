Vali Dağlı: " TEKNOFEST'e çok büyük bir talep var" - Son Dakika
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Vali Dağlı: " TEKNOFEST'e çok büyük bir talep var"

01.09.2022 21:37
Vali Dağlı: " TEKNOFEST'e çok büyük bir talep var"

Vali Dağlı: " TEKNOFEST'e çok büyük bir talep var" TEKNOFEST KARADENİZ'e ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Türkiye'nin her yerinden gelen misafirlerimiz var. Yurt dışından gelen misafirlerimiz var.

Vali Dağlı: " TEKNOFEST'e çok büyük bir talep var"

SAMSUN - TEKNOFEST KARADENİZ'e ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Türkiye'nin her yerinden gelen misafirlerimiz var. Yurt dışından gelen misafirlerimiz var. Dost ve kardeş ülkelerden gelen misafirlerimiz var. Yani şuanda TEKNOFEST KARADENİZ dolu dolu geçiyor" dedi.

TEKNOFEST KARADENİZ'in ilk 2 gününde 200 binin üstünde vatandaşı ağırladıklarını belirten Samsun Valisi Zülkif Dağlı, festivale ilginin her geçen gün arttığını söyledi. Geride kalan 3 günü değerlendiren Vali Dağlı, "TEKNOFEST KARADENİZ rüzgarı Samsun'dan coşkuyla esiyor. İlk 2 gün 200 binin üzerinde misafirimizi ağırladık. Bugün itibarıyla bu sayının daha da artacağını görüyoruz. Şuanda alana giren misafirlerimizin sayısından bunu anlayabiliyoruz. Çok büyük bir talep var. Şevk, heyecan oldukça fazladır. Özellikle gençlerimiz çok isteklidir. Sabah 9'dan itibaren buraya girişlerini yaptılar. Tabii, insanların rahat gelmeleri için her türlü tedbir alındı. Özellikle kendi imkanlarıyla gelemeyenlerin gelmesini sağlamak için organizelerde bulunduk. Çevre illerden öğrencilerimizin, çocuklarımız gelmesi için çalışmalar yapıldı. Türkiye'nin her yerinden gelen misafirlerimiz var. Yurt dışından gelen misafirlerimiz var. Dost ve kardeş ülkelerden gelen misafirlerimiz var. Yani şuanda TEKNOFEST KARADENİZ dolu dolu geçiyor. Ben bu heyecanın son güne kadar daha da artacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Uçağa dokunmayan çocuk kalmıyor"

Festivalde sergilenen uçaklara miniklerin yoğun ilgisini olduğunu ifade eden Dağlı, "TEKNOFEST'in mottosu bildiğimiz gibi yerli ve milli uçağımıza, SİHA'mıza, İHA'mıza ürettiğimiz her uçuş aracına veya savunma aracına dokunmayan çocuğumuz kalmasındır. Çocuklarımızda bunu doyarak yaşıyorlar. Atölyeler, kendilerini geliştirebilecekleri alanlar, önlerinin nasıl açılabileceğine dair imkanlar, bire bir görüşmeler yani pek çok çalışma alanları mevcuttur. Çocuklarımızın hepsinin zaten milli ve yerli heyecanları var. Teknolojiye de ilgileri varsa burası onlar için çok güzel bir imkandır. Özellikle tüm çocuklarımız, gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızı buraya gelmelerini ve projeleri görmelerini tavsiye ediyoruz. Cumhurbaşkanımız cumartesi günü ilimize teşrif edecekler. Onunla ilgili de hazırlıklarımız devam ediyor. TEKNOFEST alanında halkımızla buluşacaklar. Bu da bizim için gerçekten çok heyecan verici. O gün buradaki katılımın çok daha fazla olacağını tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

DOST Partisi, Zülkif Dağlı, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Dağlı: ' TEKNOFEST'e çok büyük bir talep var' - Son Dakika

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