Vali Dağlı'ya Trabzon ve Bişkek valilerinden ziyaret - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Vali Dr. Zülkif Dağlı, Trabzon ve Bişkek Valilerini makamında ağırladı.



Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzceli olan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile Kırgızistan Cumhuriyeti Bişkek Valisi Altynbek Namazaliev makamında ağırladı. Vali Dağlı, Vali İsmail Ustaoğlu ve Vali Altynbek Namazaliev'in nezaketlerinden dolayı teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti. - DÜZCE