Son Dakika › Güncel › Vali Dağlı'ya Trabzon ve Bişkek valilerinden ziyaret - Son Dakika
Vali Dağlı'ya Trabzon ve Bişkek valilerinden ziyaret
6 saat önce
DÜZCE(İHA) – Vali Dr. Zülkif Dağlı, Trabzon ve Bişkek Valilerini makamında ağırladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:28 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Vali Dr. Zülkif Dağlı, Trabzon ve Bişkek Valilerini makamında ağırladı.
Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzceli olan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile Kırgızistan Cumhuriyeti Bişkek Valisi Altynbek Namazaliev makamında ağırladı. Vali Dağlı, Vali İsmail Ustaoğlu ve Vali Altynbek Namazaliev'in nezaketlerinden dolayı teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti. - DÜZCE
Son Dakika Manisa'daki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme: Sarsıntılar birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir Son Dakika: Manisa Valisi Ahmet Deniz: Akhisar'da 5-6 metruk binanın yıkıldığı bilgisi var Depremin merkez üssü Akhisar'dan ilk görüntüler geldi Manisa'daki deprem sonrası Akhisar Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama geldi