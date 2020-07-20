Vali Dağlı: "Yerel yönetimler iş birliği platformunda etkili şekilde buluşması gerekiyor" - Son Dakika

Valiler Kararnamesi ile 10 Haziran tarihinde Samsun'a atanan Vali Dr. Zülkif Dağlı, Bafra Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile bir araya geldi.



Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner'de hazır bulundu. Karşılıklı sohbet ve bilgi alışverişi şeklinde gerçekleşen ziyaret ile ilgili duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Hamit Kılıç, "Samsun'umuzun ve Bafra'mızın potansiyel gücünü arttırmak, kaynaklarını doğru kullanmak, tanıtımını yapmak için ortak akıl ve karar doğrultusunda el birliği ile mücadeleye devam edeceğiz. Bu noktada Sayın Valimizin tecrübelerinden faydalanacağız" dedi



Vali Zülkif Dağlı ise verimli bir şekilde çalışmak için gerekli tespitleri yapmaya çalıştıklarını belirterek, Bafra'ya iyi bir gelecek sunabilmek için yerel yönetimlerin iş birliği platformunda etkili bir biçimde buluşması gerektiğini söyledi. - SAMSUN