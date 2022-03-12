Vali Dağlı, kentteki YİKOB faaliyetleri hakkında bilgi aldı - Son Dakika

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB) Samsun'da yürütülen kamu yatırımları, proje ve hizmetlerin son durumu hakkında brifing aldı.

Vali Dağlı başkanlığında düzenlenen toplantıda Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı İbrahim Civelek, Samsun'daki yatırımların son durumu hakkında bilgi verdi.

Toplantıda konuşan Dağlı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının artık Türkiye'de toplam kamu yatırımlarının yüzde 5 ile 10'unu gerçekleştiren kurumlar olduğunu belirtti.

Bu rakamların 8 yıllık geçmişe sahip bir kuruluş için fazlasıyla kıymetli olduğuna işaret eden Dağlı, "Bu çerçeveden bakıldığında yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları fonksiyon olarak yerelde yatırımları koordine eden, kurum ve kuruluşlara rehberlik eden, valiye bağlı bir kuruluştan, il düzeyinde yatırımları bizzat gerçekleştiren, her geçen gün kapasitesini artıran kamu aktörlerine dönüşmüşlerdir." dedi.

Dağlı, kendilerinin de YİKOB'u çok önemsediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İstisnasız her ayın ilk salı günü toplanıp devam eden yatırımlarımızı, o yatırımı bizzat takip etmekle görevli teknik personelden dinliyor, ara ara bu toplantılara diğer paydaşları da dahil ederek varsa koordinasyon gerektiren konulardaki sorunları gidermeye çalışıyoruz. Yine idari olarak yöneticilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Dolayısıyla Sayın İçişleri Bakanımızın himayelerinde yaklaşık 2 yıldır yürütülen ve sonuçları itibarıyla YİKOB'ların gelişimine katkı sunacak bu projeyi de yakından takip ediyoruz."