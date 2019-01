Vali Dağlı, "Yüksek Not Hayatta Mutlu ve Başarılı Olmak İçin Yeterli Olmayabilir"

DÜZCE(İHA) –Vali Dr. Zülkif Dağlı, yarıyıl tatili nedeniyle yayınladığı mesajında "Yüksek notlar ders başarısı hakkında bilgi verse de hayatta mutlu ve başarılı olmak için yeterli olmayabilir" dedi.

Yarı yıl tatili nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Vali Zülkif Dağlı, eğitime olan katkılarının her zaman devam edeceğini belirterek "2018- 2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona eriyor. Yorucu bir yarı dönem geçiren, geleceğimizin umudu, ülkemizin istikbali olan öğrencilerimizin ve onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizin iyi bir yarıyıl tatili geçirmelerini, başarılarının ve azimlerinin artarak devam etmesini temenni ediyorum. Düzce Valiliği olarak eğitime olan katkımız her zaman olduğu gibi artarak devam edecektir.



Başarılı ve huzur dolu bir yarıyılın tamamlanmasına katkıda bulunan değerli okul yöneticileri ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.



Tüm öğrencileri gayretlerinden ötürü tebrik eden Vali Dağlı, "Büyük bir heyecan ve umutla başladığınız öğretim yılının birinci dönemini huzur içerisinde tamamladınız. Karnelerini alan bütün öğrencileri gayretlerinden dolayı kutluyorum. Karnenizdeki notlarınız ne olursa olsun, umudunuzu, cesaretinizi, inancınızı ve kendinize olan güveninizi diri tutarak tatilinizi iyi geçirin. Bu tatil döneminde öncelikle dinlenmenizi, bunun yanında kitap okuma, çeşitli sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunma gibi etkinlikler ile kendinizi geliştirecek faaliyetlerde bulunmanızı ve böylelikle bir sonraki eğitim-öğretim dönemine enerji ve umut dolu bir başlangıç yapmanızı ümit ediyorum" dedi.



Vali Zülkif Dağlı mesajında velilere de seslenerek "Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımızdır. Çocuklarımızın sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel potansiyellerinin karnelere sığmayacak kadar zenginliğe sahip olduğunu unutmamalıyız. Çocuklarımızı sadece dönem sonunda aldıkları notlarla değerlendirmeyiniz. Yüksek notlar ders başarısı hakkında bilgi verse de hayatta mutlu ve başarılı olmak için yeterli olmayabilir. Yarıyıl tatili, ailece kaliteli zaman geçirmek için önemli bir fırsattır. Tüm aile bireyleri ile yapılacak geziler, aktiviteler, akrabalar ile görüşmeler çocuğun motivasyonunu arttıracaktır. Çocuğunuza özel zamanlar oluşturmak, anne baba olarak çocuğunuz ile kurduğunuz bağı geliştirecek ve özgüveninde olumlu etkilerin görülmesine vesile olacaktır" ifadelerinde bulundu.



Vali öğretmenlere de "Öğretmenlik mesleği her şeyden önce bir gönül işidir. Büyük bir azimle gayret göstererek nesillerimizi yetiştirmek adına özveriyle yürüttüğünüz tüm çalışmalarınızı yürekten destekliyorum. Sürekli değişen dünyada ve pek çok yeniliğe imza atılan eğitim sistemimizde sizlerin de kişisel ve mesleki gelişiminizi ihmal etmeyeceğinize inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizi yarınlara taşıyacak olan öğrencilerimizi ve onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimize, değerli velilerimize sağlıklı ve mutlu bir yarıyıl tatili geçirmelerini diliyorum" dedi. - DÜZCE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

