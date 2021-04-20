Vali Dağlı: "Yurtta kalan 186 temaslı veya pozitif vatandaş var" - Son Dakika

Vali Dağlı: "Yurtta kalan 186 temaslı veya pozitif vatandaş var"

20.04.2021 16:19

Vali Dağlı: "Yurtta kalan 186 temaslı veya pozitif vatandaş var" "İlçelere baktığımızda Terme ve Çarşamba'da vakalar çoğunlukta" Belediyelerden aşı için hizmet Samsun Valisi Doç. Dr.

Vali Dağlı: "Yurtta kalan 186 temaslı veya pozitif vatandaş var"

"İlçelere baktığımızda Terme ve Çarşamba'da vakalar çoğunlukta"

Belediyelerden aşı için hizmet

SAMSUN - Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çarşamba ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette Samsun Münevver Ayaşlı Yurdu'nda 186 temaslı veya pozitif vatandaşın bulunduğunu açıkladı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, korona virüs vakalarının yoğunlukta olduğu Terme ve Çarşamba ilçelerinde durum değerlendirmesi yapmak amacıyla ziyaretlerde bulundu. Öncelikli olarak Terme ilçesinde ziyaret gerçekleştiren Vali Zülkif Dağlı burada ki ziyaretlerini tamamladıktan sonra Çarşamba ilçesinde protokol üyeleri ile bir araya geldi. Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Çelik, Çarşamba İlçe Sağlık Müdürü Şevki Gülay, Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Turan Bilgin, Çarşamba TSO Başkanı Ahmet Yılmaz ile mülki ve idari amirlerin katılım sağladığı toplantıda ilçenin vaka durumları değerlendirildi.

Yapılan değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Türkiye'nin gündeminde bir süre vaka şampiyonu olarak kalan Samsun'un genel durumu ve aşılama çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı.

"Yurtta 186 pozitif veya temaslı vatandaş var"

Vali Zülkif Dağlı, "Samsun olarak, vaka oranlarında birinci sırayı işgal etmek suretiyle Türkiye'nin gündeminde 4 hafta kadar kaldık. Maalesef öyle bir dönem geçirdik. 2 haftadır az da olsa bir iniş trendine girdik. Tabii o dönemde şuan olduğu gibi yoğun bir çalışma temposu vardı. O dönemde sayın bakanımız hazır kuvvet adı verilen, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün oluşturduğu birimi ilimize göndermek suretiyle burada görev almasını sağladı. Hazır kuvvet ekibinden 20 personel Çarşamba ilçemize, 20 personel Bafra ilçemize ve kalan diğer ekipleri il merkezimizde görevlendirdik. Ekipler çok aktif olarak görev aldılar. Gayet de güzel oldu. Tabii maalesef hala izole olması gerekirken dışarıda gezenler var. Dün itibarıyla karantina yurdumuz Münevver Ayaşlı'da 186 kalan temaslı veya pozitif olan vatandaşımız vardı. Belli bir süre zarfında orada tutuyoruz. İnşallah o sürenin sonunda da normale dönmüş olacaklar. Bu süreçte belli bir trend olarak iniş eğiliminde olmamıza rağmen tabii ki hiç bir şey bitmiş değil. Hala tehlike devam ediyor. Bu manada çabalarımız sürüyor. Dün ilçe bazlı bir değerlendirme yaptık. İlçelerimize baktığımızda durumun daha vahim olduğu ilçelerimiz var maalesef. Bu ilçelerden en yüksek orana sahip olan Terme, ikincisi de Çarşamba idi. Bu manada ben sabahtan itibaren Terme'de ilk toplantıyı yaptık. Burada da Çarşamba ilçemizde toplantımızı yaptık" dedi.

"Vatandaşlarımız evlerine çekilmeli"

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Halkımızda Ramazan ayı içerisinde olmamıza rağmen maalesef halen hareketliliği devam ediyor. Aslında biraz daha eve çekilmeyi tavsiye ediyoruz. Maalesef yine hareketlilik var. Birkaç ailenin bir araya gelerek toplu olarak iftar yaptıklarını duyuyoruz. Burada kolluk kuvvetlerimiz sabah akşam devamlı bu konunun denetimini yapıyorlar. Cenazeler belli bir derecede iyi olsa da kapalı ortamlarda taziyeler hala yapılıyor. Bu bizim için çok önemli bir risk taşıyor. Yine bazı yerlerde az da olsa bir kaç kişinin teravih namazı kıldığını duyuyorum. Bunlar kesinlikle olmaması gerekiyor. Çünkü bu konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığımızın açıklaması var" diye konuştu.

55 yaş üzerine aşılama başladı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, il genelinde devam eden aşılama çalışmalarına ilişkin olarak, "Aşı olanlarda hastalığın daha da hafif seyrettiğini hep duyuyoruz. Bunu bilim insanları da her zaman söylüyor. Kendi çevremizden de bunu görüyoruz. Aşının önemini bir kez daha anlamış oluyoruz. Dün akşam itibarıyla 55 yaş üzerine aşı yapılacağı kararı alındı. 55 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımızın mutlaka bir an önce aşı olmalarını bekliyoruz. Bu bir temenni değil. Aslında hem kendi sağlıkları için hem de toplumun sağlığı için zorunluluk. Tüm sağlık tesislerimizde akşam 24.00'e kadar aşı yapılıyor. Yeter ki talep olsun. Biz bu saati daha da uzatırız. Eğer vatandaş gündüz olmak istemiyorsa akşamları aşı olabilir. Tesislerimiz açık" açıklamasını yaptı.

Belediyelerden aşı için hizmet

Vali Dağlı açıklamasını şöyle tamamladı:

"Aşı olmak isteyip de kendi imkanlarıyla gidemeyeceğini düşünenleri veya süreci bilmeyenler için belediye ekiplerimiz ve müftülük personellerimiz, imamlarımız kendi araçlarını kullanmak suretiyle vatandaşı götürecekler ve aşı olmalarını sağlayacaklar. Sağlık çalışanlarımız akşam 24.00'e kadar aşı olmak isteyenleri bekliyorlar. Bu sürede aşı oranını arttırmamız lazım. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı rakamlara göre kayıpların çoğu 25-60 yaş arasında daha fazla. Çünkü 65 yaş üzeri aşılama oranı çok yüksek ve onlarda hastalığın daha az olduğunu görüyoruz. Ben tüm vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Bunlardan biri aşı sırası gelenler mutlaka aşı olsun. İkincisi ise akşamları kesinlikle bir kaç aile akraba bile olsa bir araya gelmemeliler. Evde kapalı ortamlarda taziyeye kesinlikle katılmamalılar. Hep birlikte sağlıklı günlere doğru ulaşacağız. Bu bizim çabamıza bağlı. Ne kadar çaba gösterirsek, duyarlı olursak, hassas olursak durumun kısa süre içerisinde stabil olmasını sağlarız."

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, buradaki programını tamamladıktan sonra ilçeden ayrıldı.

Vali Dağlı: Yurtta kalan 186 temaslı veya pozitif vatandaş var
Vali Dağlı: Yurtta kalan 186 temaslı veya pozitif vatandaş var
Vali Dağlı: Yurtta kalan 186 temaslı veya pozitif vatandaş var
Vali Dağlı: Yurtta kalan 186 temaslı veya pozitif vatandaş var

Zülkif Dağlı, Çarşamba, Hisarcık, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Dağlı: 'Yurtta kalan 186 temaslı veya pozitif vatandaş var' - Son Dakika


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