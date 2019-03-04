Son Dakika Haberleri: Vali Dağlı; "Zararlı Maddelere Ulaşmasını Önlemek Tüm Toplumun Görevidir"

Vali Dağlı; "Zararlı Maddelere Ulaşmasını Önlemek Tüm Toplumun Görevidir"

6 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Vali Zülkif Dağlı Yeşilay Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Dağlı;
DÜZCE(İHA) – Vali Zülkif Dağlı Yeşilay Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı. Dağlı mesajında "Bilinçli ve sağlıklı bir nesil oluşturma yolunda, çocuklar ve gençlerimiz başta olmak üzere, toplumumuzdaki tüm bireylerin bu zararlı maddelere ulaşmasını önlemek, tüm toplumun görevidir" dedi.

Yeşilay Haftası tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Yeşilay Haftası nedeniyle Vali Dağlı'da bir mesaj yayınladı. Dağlı mesajında "Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi, onlara vereceğimiz sağlık bilinciyle mümkün hale gelecektir. Sigara ve alkollü içecekler dahil olmak üzere, kişilerde madde bağımlılığına neden olan alışkanlıkların önlenmesi için kurulan Yeşilay'ın, kuruluş tarihini içine alan bu hafta, özellikle gençlerimiz başta olmak üzere toplumun her kesiminden insanımızın zararlı alışkanlıklarını bırakmaları için bir fırsat teşkil etmektedir. Bilinçli ve sağlıklı bir nesil oluşturma yolunda, çocuklar ve gençlerimiz başta olmak üzere, toplumumuzdaki tüm bireylerin bu zararlı maddelere ulaşmasını önlemek, tüm toplumun görevidir. Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanan kişinin kendisine, ailesine ve çevresine zarar verdiğini, el birliği ile önce çocuklardan başlayarak, gençlere ve toplumun tüm kesimlerine, anlatmak da tüm bireylerin ortak sorumluğudur. Bizler, tüm bu zararlı alışkanlıklardan, uzak durmanın en birinci ve en önemli yolunun eğitim olduğunu düşünmekteyiz. Bu anlamda toplumda bir bilinç ve farkındalık oluşturmak; hem devleti temsil eden bizlerin, hem de halkın her an içerisinde olan sivil toplum kuruluşlarımızın görevidir. Bu düşünceler çerçevesinde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi madde bağımlılığı konusunda gerekli tüm bilgileri edinmeye ve Yeşilay gönüllüsü olmaya davet ediyor bu vesileyle 99 yıldır bağımlılıkla mücadele eden, Ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşlarından Yeşilay camiasına bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:07 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şubat'ta Fiyatı En Çok Düşen Gıda Ürünü Domates Oldu! İşte Tanzim Satışların Enflasyona Etkisi Son dakika! Bakan Varank: Bugünden İtibaren Destek Ödemelerine Başlıyoruz

Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan Athena Gökhan'a Cevap Bakan Albayrak: Enflasyon Gerilemeye Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 13:13:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Dağlı; "Zararlı Maddelere Ulaşmasını Önlemek Tüm Toplumun Görevidir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]