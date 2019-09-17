Son Dakika Haberleri: Vali danışmanından 'çikolata banyosu' özrü
Son Dakika Dünya Haber

Vali danışmanından 'çikolata banyosu' özrü

1 saat önce

Rusya'da Ulyanovsk valisinin danışmanı, sosyal medya hesabında 'çikolata banyosu' yaparken özçekim fotoğrafını paylaştı.

Vali danışmanından 'çikolata banyosu' özrü, System.String[]
Rusya'da Ulyanovsk valisinin danışmanı, sosyal medya hesabında 'çikolata banyosu' yaparken özçekim fotoğrafını paylaştı. Danışman, tepki gelince fotoğrafı silerek özür diledi.

Ulyanovsk Valisi Sergey Morozov'un danışmanı Svetlana Openensheva, tatil için gittiği Azerbaycan'da çikolata banyosu yaparken çektiği fotoğrafını sosyal medyaya koydu. Fotoğrafı, 'Asla yeterince çikolata yoktur' başlığı ile paylaşan Openensheva'ya tepki çığ gibi büyüdü.

Takipçilerinin 'daha mütevazı bir hayat yaşaması' konusunda tepkisini çeken Openensheva, fotoğrafın medya kanallarında da yayınlanmasının ardından, görseli sosyal medya hesabından silerek, "Paylaşımımdan dolayı rahatsız olan kamuoyundan özür diliyorum. Kimseyi kırmak istememiştim ve bu olduğu için özür diliyorum" dedi.


Ulyanovsk, Danışman, Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aleyna Tilki'nin Kahramanmaraş'taki konseri, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine iptal edildi
Rusya, Kuzey Kore'ye ait gemiye el koydu: 21 mürettebat gözaltında İBB'nin iştiraki Medya AŞ'ye personel alınacak Sosyal medyada en çok konuşulan transfer Falcao oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 18:43:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali danışmanından 'çikolata banyosu' özrü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]