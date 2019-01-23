Vali Davut Gül GSMMMO'yu Ziyaret Etti
6 dakika önce
Gaziantep Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasına iade i ziyaret gerçekleştiren Gaziantep Valisi Davut Gül Gaziantep'in ihracatına yönelik açıklamalarda bulundu.
Vali Gül şehrin 7 milyon dolar ihracat rakamına rağmen çok farklı pazarlara yöneldiğinin altını çizerek şunları söyledi;
7 milyon dolar gibi çok önemli bir ihracat rakamına sahip Gaziantep'in ihracatının giderek arttığına şahit oluyoruz.
Her kriz bir fırsat.Gaziantep ihracatı Suriye, Irak ve Türkiye'nin güneydoğusu olmak üzere üç ana noktada gelişmiş. Daha ekonomik, daha uygun mallarla ticaret yapılmış. Suriye olayı ile birlikte ihracatta farklı pazarlara yönelme olmuş. Şu an dünyanın birçok ülkesine mal satılıyor. " dedi.
. Gaziantep Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özbay ise vergi mevzutlarındaki son değişiklikler hakkında Gaziantep Valisine bilgiler verdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:26 Kaynak: Bültenler
Sevgilisini Öldürüp Cesedini Otomobille Dolaştıran İş Adamına Müebbet Hapis Cezası Verildi
Suriye'de Rejim Kontrolünde Olan Lazkiye'de Patlama Meydana Geldi! Çok Sayıda Yaralı Var
Türk Bayrağını Yaktığı Söylenen AK Parti'li Belediye Başkan Adayı, MHP'ye Sert Çıktı
Bir Şüpheli, "Canlı Bombayım Kendimi Patlatacağım" Diye Kendini İhbar Etti