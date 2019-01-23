Vali Davut Gül GSMMMO'yu Ziyaret Etti

Vali Gül şehrin 7 milyon dolar ihracat rakamına rağmen çok farklı pazarlara yöneldiğinin altını çizerek şunları söyledi;

7 milyon dolar gibi çok önemli bir ihracat rakamına sahip Gaziantep'in ihracatının giderek arttığına şahit oluyoruz.

Her kriz bir fırsat.Gaziantep ihracatı Suriye, Irak ve Türkiye'nin güneydoğusu olmak üzere üç ana noktada gelişmiş. Daha ekonomik, daha uygun mallarla ticaret yapılmış. Suriye olayı ile birlikte ihracatta farklı pazarlara yönelme olmuş. Şu an dünyanın birçok ülkesine mal satılıyor. " dedi.

. Gaziantep Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özbay ise vergi mevzutlarındaki son değişiklikler hakkında Gaziantep Valisine bilgiler verdi.