Son Dakika Haberleri: Vali Davut Gül GSMMMO'yu Ziyaret Etti

Vali Davut Gül GSMMMO'yu Ziyaret Etti

6 dakika önce

Gaziantep Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasına iade i ziyaret gerçekleştiren Gaziantep Valisi Davut Gül Gaziantep'in ihracatına yönelik açıklamalarda bulundu.

Vali Davut Gül GSMMMO'yu Ziyaret Etti, System.String[]

Vali Gül şehrin 7 milyon dolar ihracat rakamına rağmen çok farklı pazarlara yöneldiğinin altını çizerek şunları söyledi;

7 milyon dolar gibi çok önemli bir ihracat rakamına sahip Gaziantep'in ihracatının giderek arttığına şahit oluyoruz.

Her kriz bir fırsat.Gaziantep ihracatı Suriye, Irak ve Türkiye'nin güneydoğusu olmak üzere üç ana noktada gelişmiş. Daha ekonomik, daha uygun mallarla ticaret yapılmış. Suriye olayı ile birlikte ihracatta farklı pazarlara yönelme olmuş. Şu an dünyanın birçok ülkesine mal satılıyor. " dedi.

. Gaziantep Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özbay ise vergi mevzutlarındaki son değişiklikler hakkında Gaziantep Valisine bilgiler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:26 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgilisini Öldürüp Cesedini Otomobille Dolaştıran İş Adamına Müebbet Hapis Cezası Verildi Suriye'de Rejim Kontrolünde Olan Lazkiye'de Patlama Meydana Geldi! Çok Sayıda Yaralı Var

Türk Bayrağını Yaktığı Söylenen AK Parti'li Belediye Başkan Adayı, MHP'ye Sert Çıktı Bir Şüpheli, "Canlı Bombayım Kendimi Patlatacağım" Diye Kendini İhbar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 08:32:40. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Davut Gül GSMMMO'yu Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]