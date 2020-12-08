Vali Demirtaş, annesinin sırtında taşıdığı Sebahattin için yolu parke taşı ile döşetti - Son Dakika

MARDİN'in Derik ilçesine bağlı kırsal Düztaş Mahallesi'nde okul ile evleri arasındaki yolun toprak ve taş olması nedeniyle annesinin sırtında taşıdığı 8 yaşındaki Sabahattin Esen için sosyal medyadan yapılan yardım çağrısı üzerine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, yolu parke taşı ile döşetti.

Derik ilçesine 33 kilometre mesafedeki kırsal Düztaş Mahallesi'nde yaşayan Esen ailesinin tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren 3'üncü sınıf öğrencisi oğulları Sabahattin Esen, ev ile okul arasındaki yolun toprak ve taş yol olması nedeniyle derslere annesinin sırtında gitmek zorunda kaldı. Esen için sosyal medyadan yapılan çağrı üzerine Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, çocuğun okula tekerlekli sandalye ile gidebilmesi için yolu parke taşı ile döşetti. 4 çocuk annesi Berfin Esen, kendisinin hiç okula gitmediğini ve okuma yazmasının olmadığını belirterek, "Bu nedenle çocuklarımı okutmak istiyorum. Yol için sosyal medyadan sesimizi duyurmak istedik. Türkiye sesimizi duydu. Mardin valimize, ilçe kaymakamımıza, herkese teşekkür ediyorum. Dört çocuğum var. Biri felç. Okumaya çok meraklı. 'Ben doktor olacağım' diyor" dedi.

'BEYİN CERRAHI OLMAK İSTİYORUM'Sabahattin Esen de beyin cerrahı olmak istediğini söyleyerek, "Vali bana yardım etti. Vali'ye teşekkür ederim. Sesimi duydu, yolumu yaptı. Ben okumak istiyorum, ben doktor olup herkese bakacağım. Kaymakam ve Vali'ye teşekkür ederim" diye konuştu.