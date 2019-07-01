Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş, AOSB'de incelemelerde bulundu
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Vali Demirtaş, AOSB'de incelemelerde bulundu

1 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Organize Sanayi Bölgesine giderek Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü'yü ziyaret etti.

Vali Demirtaş, AOSB'de incelemelerde bulundu, System.String[]
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Organize Sanayi Bölgesine giderek Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü'yü ziyaret etti. Ziyareti sırasında bölgede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Başkan Sütcü'den bilgiler alan Vali Demirtaş ardından bölgede inceleme yaptı.

Organize Sanayi Bölgesinde yeni yapılan inşaat halinde olan ve üretime geçmiş sanayi kuruluşları ile Bölgenin 1 milyon metrekare genişleme alanındaki arazilerde inceleme yaparak bilgiler alan Vali Demirtaş, kentin ve ülkenin ekonomisinin gelişmesine çok önem verdiğini ifade ederek Organize Sanayi Bölgesinde yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür edip çalışmalarında başarılar diledi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:56 Kaynak: İHA
Organize Sanayi Bölgesi, Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel
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