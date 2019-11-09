Vali Demirtaş arıtma tesisini inceledi
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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki endüstriyel atıksu arıtma tesisi ve kullanma suyu arıtma tesisinde incelemede bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:14 Kaynak: AA
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki endüstriyel atıksu arıtma tesisi ve kullanma suyu arıtma tesisinde incelemede bulundu.
Demirtaş, tesisi ziyaretinde çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaretinden ötürü Demirtaş'a teşekkür etti.
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