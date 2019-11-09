Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş arıtma tesisini inceledi
Son Dakika Güncel Vali Demirtaş arıtma tesisini inceledi

Vali Demirtaş arıtma tesisini inceledi

6 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki endüstriyel atıksu arıtma tesisi ve kullanma suyu arıtma tesisinde incelemede bulundu.

Vali Demirtaş arıtma tesisini inceledi, System.String[]

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki endüstriyel atıksu arıtma tesisi ve kullanma suyu arıtma tesisinde incelemede bulundu.

Demirtaş, tesisi ziyaretinde çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaretinden ötürü Demirtaş'a teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:14 Kaynak: AA
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