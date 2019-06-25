Son Dakika Haberleri: Vali Demirtaş: "Bağımlılık küresel bir halk sağlığı sorunu"
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Vali Demirtaş: "Bağımlılık küresel bir halk sağlığı sorunu"

25 dakika önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bağımlılığın toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, beden ve ruh sağlığını, toplumun yapısını bozan küresel bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Vali Demirtaş:
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bağımlılığın toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, beden ve ruh sağlığını, toplumun yapısını bozan küresel bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Musa Üner, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, ilçe kaymakamları, il müdürleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda; kamu kurumları bağımlılıkla mücadele konusunda gerçekleştirdikleri sunumlarla yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Demirtaş ve katılımcılara bilgiler verdi.

Vali Demirtaş toplantıda yaptığı açıklamada, bağımlılığın toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, beden ve ruh sağlığını, toplumun yapısını bozan küresel bir halk sağlığı sorunu olduğuna değinerek toplumda yıkıcı sonuçlar doğuran bağımlılık probleminin ortadan kaldırılabilmesi için kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile vatandaşın iş birliği yaparak bağımlılıkla mücadele ettiğini belirtip uyuşturucu kullanılmayan sağlıklı bir toplum hedefine ulaşmak için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti.

Vali Demirtaş'ın bağımlılıkla mücadele konusunda çalışan tüm kurum-kuruluş temsilcilerine teşekkür ettiği toplantı, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan ve yapılması gereken çalışmaların değerlendirilmesi ve görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:12 Kaynak: İHA
Adana, Mahmut Demirtaş, Güncel
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