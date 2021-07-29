Vali Demirtaş: "Basın, devlet ile vatandaş arasındaki köprüdür" - Son Dakika

İhlas Haber Ajansı (İHA) Mardin Bürosunu ziyaret eden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, basının devlet ile vatandaş arasındaki köprü olduğunu söyledi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, İhlas Haber Ajansı (İHA) Mardin Bürosunu ziyaret etti. İHA Mardin Temsilcisi Kübra Nur Atik ile sohbetinde basının öneminden bahsetti. Sahadaki çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Demirtaş, "Basın, devlet ile vatandaş arasındaki köprüdür" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Vali Demirtaş ile beraberindekiler bürodan ayrıldı. - MARDİN